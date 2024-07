Abascal culpa Feijóo de "trencar unilateralment" els governs autonòmics

Se cenyeix a la reunió d'aquesta tarda amb l'Executiva del partit per donar detalls sobre la ruptura, que no afectarà els ajuntaments

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuït aquest dijous la culpa de la ruptura dels governs de coalició amb el PP a les comunitats autònomes a una decisió "unilateral" del seu president, Alberto Núñez Feijóo, i insta els populars a donar "explicacions".

En unes declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés després del vistiplau de les autonomies del PP al repartiment de menors migrants no acompanyats, Abascal ha acusat Feijóo d'"intentar des del principi impedir els pactes regionals" amb la seva formació després de les eleccions del 28M "i no parar fins a aconseguir-ho".

Per això, i després d'insistir que Feijóo i el PP representen "una estafa", els ha instat a donar "explicacions als seus electors" perquè els de Vox "entenen perfectament" la seva posició. A continuació, s'ha cenyit a la reunió que el Comitè Executiu Nacional (CEN) mantindrà aquesta tarda per donar detalls de la ruptura. Fonts de Vox matisen que el trencament dels acords no afecta els executius locals.