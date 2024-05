Abascal critica que Sánchez es "victimitza" i demana eleccions després de la seva possible dimissió

Descriu com un "espectacle vergonyós" el suport a Sánchez a Ferraz



TARRAGONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, es "victimiza", en relació amb el fet que ha cancel·lat la seva agenda pública per reflexionar sobre si continua en el càrrec i ha demanat que convoqui eleccions després de la possible renúncia.

Ho ha declarat als mitjans aquest diumenge abans de començar un acte al barri obrer de Bonavista a Tarragona juntament amb el candidat a les eleccions catalanes del 12 de maig, Ignacio Garriga, i el candidat per Tarragona, Sergio Macián.

"Res del que ell faci respondrà a l'interès general dels espanyols i als problemes dels ciutadans, sinó exclusivament al seu interès personal, a les seves ganes i a la seva falta d'escrúpols", ha afegit.

Ha dit que Vox no està "disposats a passar-los les corrupcions, les traïcions", i ha qualificat d'indignant que estigui afectant la campanya electoral catalana.

Preguntat per si creu que la dimissió de Sánchez afectaria la llei d'amnistia, ha respost que ell és "la gran basa dels separatistes, i els separatistes volen una Espanya feble amb un govern al qual es pugui fer xantatge".

ELUDIR RESPONSABILITATS

Segons Abascal, aquests dies s'observa una "operació de victimització amb una crida a files als militants socialistes per anar a Ferraz i demanar impunitat per al seu cabdill".

Durant l'acte, l'ha descrit com "un espectacle vergonyós i que ha punxat descaradament", que mostra --textualment-- l'extremisme de la diligència socialista.

Per ell, Sánchez busca eludir les seves responsabilitats: "Quan un és president del Govern central, la gent del nostre entorn no pot fer segons quines coses. I, per tant, si un jutge investiga, ens haurem de fotre, no començar a fer el ploricó".

QUÈ "S'ASSEGUI EN UNA BANQUETA"

Abascal vol que el president "s'assegui en una banqueta pel gravíssim dany que ha fet als espanyols" amb l'amnistia, i a més ha afirmat que no es treballa per millorar els salaris i l'accés a l'habitatge.

A banda, ha promès defensar la llibertat i la unitat d'Espanya i ha assegurat que el separatisme a Catalunya no defensa els catalans, sinó "els seus propis interessos".

"No es parla del que cal parlar: de quina és la llibertat dels pares per escolaritzar els seus fills en espanyol", ha defensat.

Segons ell, les polítiques actuals han imposat una multiculturalitat que no beneficia la societat espanyola: "Donem la benvinguda a tot aquell que vulgui venir a treballar amb nosaltres, respectant les nostres lleis, la nostra cultura, la nostra manera de viure i renunciant a imposar la seva".