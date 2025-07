Abascal critica que el PP i el PSOE "semblen la mateixa cosa i actuen de la mateixa manera"

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat aquest diumenge que "el Partit Popular i el Partit Socialista semblen la mateixa cosa i actuen de la mateixa manera".

En ser preguntat pel nou comitè del PP, Abascal ha assegurat que el que li importa són "les polítiques que es defensen", i ha afegit que fins que el PP no canviï les seves polítiques, no hi haurà cap "possibilitat de trobada i de pacte amb el Partit Popular".

"Les polítiques d'immigració massiva són compartides amb el Partit Socialista i pactades a Europa. Comparteixen les polítiques verdes, les polítiques de l'Agenda 2030, les polítiques de gènere, les polítiques de memòria històrica, les polítiques de finançament de sindicats, partits, organitzacions patronals i ONG al servei d'ideologies nefastes", ha afirmat el líder de Vox en unes declaracions als mitjans a Alcalá de Henares (Madrid).

Referent al comitè federal del PSOE celebrat aquest dissabte, al que Abascal ha denominat "reunió de la màfia", ha establert que "Sánchez està disposat a resistir a qualsevol preu" i que desitja que "aquesta resistència acabi destruint al Partit Socialista".

MOCIÓ DE CENSURA I RESULTATS A LES ENQUESTES

Abascal considera que la moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, "és una eina necessària". "L'hem presentat dues vegades en solitari, no hem comptat amb el suport del Partit Popular, que semblava que estava més preocupat pel creixement de Vox entre els espanyols que per combatre al Partit Socialista. I més preocupat per sostenir els seus pactes a Europa".

Així mateix, ha afegit que des de Vox continuen "exigint" que presentin aquesta moció de censura "per convocar eleccions immediatament". "En aquest cas comptaran amb el nostre suport", ha establert.

Respecte als resultats de Vox a les enquestes sobre les eleccions generals publicades durant aquest any, Abascal creu que tenen a veure amb el fet que Vox parla "dels problemes reals dels espanyols".

"Vox és l'única força política que denuncia la situació i que està disposada a combatre-la. Mentrestant, els altres ens tenen discutint sobre les seves mútues corrupcions, uns amb la prostitució i les mossegades d'Ábalos, Cerdán i companyia, i els altres esperant que no es parli del cas Kitchen, que ben aviat es jutjarà", ha resolt.