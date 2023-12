Abascal crida a oposar-se al "règim" que volen "imposar" el PSOE i Junts des de Suïssa

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha insistit aquest dijous a oposar-se al "règim" que volen "imposar" el PSOE i Junts en les reunions amb un mediador previstes a Suïssa, i ha demanat a "qui no s'atreveixi" a combatre'ls "que s'aparti", sense esmentar ningú concret.

En un missatge a X, Abascal ha criticat la trobada prevista per a aquest dissabte, en la qual hi haurà un verificador internacional que encara es deconeix, dins l'acord assolit entre les dues formacions per a la investidura de Pedro Sánchez.

"S'està negociant el futur de la nació fora d'Espanya i amb mediadors estrangers i anònims", ha alertat el líder de Vox, que ha afirmat que, per arribar fins aquí "impunement", "han colpejat l'Estat, les institucions i especialment la justícia". "Estan mirant d'imposar un règim fet a mida del PSOE i dels enemics d'Espanya", ha continuat Abascal.

Finalment, ha reclamat a "qui no s'atreveixi a oposar-s'hi que s'aparti o almenys no col·labori amb els colpistes" en referència al PP, als qui Vox retreu certa tebior a l'hora de combatre Pedro Sánchez i que no col·laborin amb ells per organitzar una resposta comuna al Govern central i a l'amnistia per als implicats en el procés.