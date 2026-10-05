Abascal crida a la cautela i demana estar alerta i "no confiar en les enquestes"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha mostrat cautelós aquest dilluns sobre les eleccions generals del 29 de novembre i ha demanat estar alerta, "no confiar en les enquestes" i "no vendre la pell de l'os abans de caçar-lo" en al·lusió a una eventual victòria del PP i Vox.
En una entrevista a 'Espejo Público' d'Antena 3 TV, recollida per Europa Press, Abascal ha valorat la convocatòria electoral anunciada pel president, Pedro Sánchez, i ha insistit que, "malgrat el que diguin les enquestes", els comicis seran "molt incerts".
"Jo ja he après a no posar-me en posicions inadequades i a no vendre la pell de l'os abans de caçar-lo, perquè ja va passar l'any 2023, les enquestes deien el mateix que avui (vaticinen una majoria folgada del PP i Vox) i Sánchez va aconseguir formar una majoria", ha advertit.