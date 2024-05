Abascal creu que l'amnistia és l'"atemptat més greu" des del 1978

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat aquest dijous que l'aprovació definitiva de l'amnistia als implicats en el procés constitueix "l'atemptat més greu als espanyols honrats que compleixen la llei des del 1978", alhora que ha avisat que la norma "legitima el cop i la violència política" a Catalunya.

Durant la seva intervenció en el ple del Congrés, Abascal ha qualificat la llei d'"acte de corrupció política" que, a parer seu, és "la pitjor que s'ha perpetrat a Espanya des del 1978". En aquesta línia, ha acusat els partits independentistes catalans socis d'investidura de Pedro Sánchez, ERC i Junts, de cometre "els pitjors delictes que poden els representants públics".

"Pitjors que els miserables corruptes perquè eren delictes contra la Constitució, la convivència trencada a Catalunya i la unitat de la pàtria, que és fonament de la Constitució i anterior i superior a la mateixa Carta Magna", ha indicat el líder de Vox.

QUE S'HI INCLOGUI SÁNCHEZ

Abascal ha carregat contra Sánchez, de qui ha dit que es podria incloure en la llei d'amnistia per la "corrupció" política i econòmica que, a parer seu, practica i ha augurat que "el pitjor del president està per arribar". "Sánchez s'ha posat en mans de tot tipus d'extremismes per desviar l'atenció de la corrupció política d'avui i l'econòmica que ja s'està investigant", ha afirmat.

També ha presumit de les seves aliances internacionals i les ha comparat amb les del cap de l'executiu espanyol. "Parlen de Noruega, però no, són Hamas, els talibans, l'Iran i el Grupo de Puebla, els narcogoverns d'Hispanoamèrica", ha dit. "I aquí són els testamentaris d'ETA i els delegats del pròfug Carles Puigdemont", ha afegit.

Abascal li ha criticat "les llàgrimes de cocodril i de Hamas" per l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza i li ha preguntat "on són les llàgrimes pel poble sahrauí". "No els ho permet Mohamed?", li ha interpel·lat.