Abascal creu que Broncano "ho va passar malament" en l'entrevista a 'La Revuelta'

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat aquest dimarts que el presentador David Broncano "ho va passar malament" en l'entrevista que li va fer a 'La Revuelta' de TVE per la "pressió inacceptable" a la qual segons ell el va sotmetre l'esquerra.
Segons el líder de Vox, el còmic "es va veure obligat" a dir quin era el seu posicionament polític, amb la frase "els 'rojos' també estimem Espanya, per "justificar" l'entrevista que va fer a la cadena pública.
"Ell estava amoïnat, però no per mi. Estava amoïnat pels seus, perquè havia rebut molta pressió i li haurien insistit que blanquejaria el feixisme", ha assenyalat en una entrevista a la Cadena Cope, recollida per Europa Press.
Abascal ha denunciat que l'esquerra "és molt cruel amb els seus" i "no els perdona", després de subratllar que la conversa a 'La revuelta' va ser més "un debat que no pas una entrevista".
"Des de la perspectiva d'alguns d'esquerres seria insatisfactòria perquè en Broncano potser no em va dir tot el que creien que m'havia de dir o no em va posar a lloc", ha recalcat el líder de Vox, que ha reconegut la "tensió" que hi havia en l'ambient.
No obstant això, Abascal ha afirmat que, "malgrat les dificultats del format", es va poder explicar davant milions de persones sobre qüestions que normalment no té possibilitat d'abordar.