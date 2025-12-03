Abascal considera una "farsa" la ruptura de Junts perquè li interessa un govern "feble"

ANDRÉS RODRÍGUEZ/ EUROPA PRESS
JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 3 (EUROPA PRESS)
El president de Vox, Santiago Abascal, ha assenyalat que Junts està fingint una ruptura amb el govern de Pedro Sánchez i només estan "apujant l'aposta" perquè estan "absolutament encantats" de tenir a La Moncloa un "personatge feble" per continuar-lo "extorsionant".
En aquest sentit, no dona crèdit a la ruptura entre Junts i el Govern central a la qual ha fet referència aquest dimecres la portaveu al Congrés de Junts, Miriam Nogueras. "No han trencat amb Pedro Sánchez, és una farsa, i l'única cosa que estan fent últimament és apujar l'aposta", ha dit Abascal.
El líder de Vox ha assenyalat que Junts és un partit "colpista i separatista, enemic de la unitat nacional", a més d'uns "xantatgistes, uns extorsionadors que només volen obtenir alguna cosa a costa de la resta d'espanyols", ha assenyalat aquest dimecres en un acte de la precampanya electoral extremenya a Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Abascal ha remarcat que ara "fan com que han trencat" amb Pedro Sánchez però "només estan elevant l'aposta" perquè estan "absolutament encantats de tenir un personatge feble, sinistre i sense escrúpols al palau de La Moncloa", però quan es convoquin eleccions i Vox "tingui alguna cosa a dir en el futur d'Espanya se'ls acabarà la festa i ja no podran extorsionar els espanyols".
Per tot això, ha manifestat "tot" el seu "menyspreu" i "rebuig" al partit de Carles Puigdemont perquè "continuen tenint els espanyols permanentment pendents dels seus xantatges".