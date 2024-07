Abascal confirma que els vice-presidents de CCAA dimitiran i Vox retirarà el seu suport al PP per anar a l'oposició

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest dijous que els quatre vice-presidents autonòmics de Vox presentaran la seva dimissió i el seu partit passarà a exercir una oposició "lleial i contundent" en les comunitats autònomes en les que fins ara governava en coalició amb els 'populars'.

Així ho ha traslladat en una declaració retransmesa en vídeo al final de la reunió del Comitè Executiu Nacional (CEN) que Vox havia convocat amb caràcter d'urgència després del vistiplau del PP al repartiment de menors migrants no acompanyats per les autonomies per alleujar la càrrega de Canàries, plantejat pel Govern central.

Segons la proposta de l'Executiu, les autonomies en les quals PP i Vox governaven en coalició acollirien un total de 110 menors migrants: Aragó, 20; Castella i Lleó, 21 menors; Comunitat Valenciana, 23; Extremadura, 30; i Murcia, 30. Balears, on els 'populars' governen en minoria gràcies al suport extern dels d'Abascal per un acord d'investidura, acolliria deu. En el PP creuen que trencar els pactes per acollir "entre 10 i 30 menors" sona a "excusa".

Vox va entrar en un govern autonòmic per primera vegada a Castella i Lleó, on ostentaven la Vice-presidència i tres conselleries. Després van arribar la Comunitat Valenciana, on Vox té la Vice-presidència, dues conselleries i la Presidència de les Corts; Murcia, on també tenen la Vice-presidència i dues conselleries; Aragó, una Vice-presidència, dues conselleries i la Presidència del Parlament; i Extremadura, una conselleria. Les cinc comunitats autònomes ja han aprovat els pressupostos per al proper exercici.

La formació de Santiago Abascal ja va deslligar aquest matí la ruptura dels pactes subscrits en les autonomies dels governs en coalició amb els 'populars' als ajuntaments.

