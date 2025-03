Abascal avisa que l'acord del PSOE i Junts sobre immigració "no serà l'última traïció"

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertit aquest dimecres que l'acord assolit entre el PSOE i Junts per a la delegació de les competències en immigració a Catalunya no serà "l'última traïció" del govern de Pedro Sánchez.

En un vídeo que ha compartit a través del seu compte d'X recollit per Europa Press, el líder de Vox també ha definit l'acord com un "abús", a més de destacar que el control de les fronteres és una competència estatal.

Així, Abascal ha avisat que l'acord "atempta contra la legalitat constitucional", però ha assegurat que el Tribunal Constitucional ho avalaria, arribat el cas, perquè Sánchez l'ha "assaltat" amb "l'ajut" del PP.

"Fins no fa gaire, a Espanya hi havia un estat de dret i hi havia un Tribunal Constitucional que frenava els excessos del poder, això s'ha acabat per culpa de Sánchez, que l'ha assaltat amb l'auxili del PP", ha dit, abans de referir-se a la "covardia" dels populars.

En assabentar-se de l'acord, que es canalitza en una proposició de llei, Vox va exigir al PP que faci valer la majoria absoluta que té al Senat per impedir l'aprovació de la norma.