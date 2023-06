Abascal avisa que el Govern central utilitzarà totes les eines "lícites i il·lícites" per intentar guanyar

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, espera unes setmanes "molt tenses" de campanya fins a les eleccions del 23 de juliol perquè creu que el Govern central "farà servir totes eines lícites i il·lícites per mirar de guanyar les eleccions". Vox, ha avisat, es presenta a les eleccions per forçar "un canvi radical de polítiques" si obté prou força.

En una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, Abascal ha assegurat que no es refia de les enquestes i només espera el resultat de les urnes. A Vox, segons ha assegurat, estan "satisfets" amb les expectatives, tot i que el resultat final també dependrà del de la resta de partits i l'aplicació de la llei electoral.

"No sé quants vots, percentatge ni escons tindrem, però la confiança que se'ns atorgui serà per a un canvi radical de polítiques a Espanya", ha avançat per deixar clar que aquesta serà la seva exigència tinguin 30 o 70 escons.

En aquest sentit, ha evitat obrir el debat sobre la possibilitat d'ocupar una vicepresidència en un govern presidit pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha insistit que les seves exigències passen per "un canvi de rumb". "Vox exigeix canvis de rumb radicals", ha assegurat després de posar d'exemple l'acord signat a la Comunitat Valenciana.

Per això, ha assegurat als votants que confiïn en Vox que el partit "farà valer la seva confiança" amb un canvi de polítiques que passa per la derogació de nombroses lleis, entre les quals les de memòria històrica o l'eliminació del Ministeri d'Igualtat.