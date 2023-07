Abascal avisa Feijóo de "l'obligació" de formar una alternativa a Sánchez: "Em preocupa, el veig descentrat"

VALLADOLID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisat aquest divendres al president del PP, Alberto Núñez, Feijóo, de "l'obligació" de formar una alternativa a desallotjar a Pedro Sánchez del Palau de la Moncloa i ha reconegut la seva "preocupació" perquè el veu "descentrat" en aquest objectiu.

Abascal ha protagonitzat aquest divendres l'acte d'arrencada de campanya a Valladolid davant de milers de persones. Castella i Lleó és el primer lloc on Vox va entrar a un Govern de coalició amb el PP i, a més, Vox es juga en aquestes eleccions consolidar els sis escons que va aconseguir a la comunitat al novembre del 2019.

"Tenim l'obligació de construir una alternativa per canviar de rumb. Tenim aquesta obligació, condemnar-los a l'oposició més duradora possible o a la banqueta per fer el que han fet governant durant quatre anys en contra interessos espanyols", ha reivindicat a la plaça de San Pablo, abrigallat per l'estàtua de Felipe II.

En aquest context, ha reconegut que el "preocupa" el descentrament del líder del partit amb el qual Vox ha de formar aquesta alternativa, el PP, i les "ocurrències" de Feijóo, com "derogar el sanchisme pactant amb Sánchez" o la seva idea de cridar els barons socialistes per cercar la seva abstenció.

Però a més, ha avisat que "la major amenaça" a aquesta alternativa que vol construir és que, segons les seves paraules, Feijóo vol deixar governar a Sánchez si el PSOE és el partit més votat, encara que la suma de PP i Vox superi la majoria absoluta. "Aquesta és la major amenaça que avui hi ha a l'alternativa al socialisme", ha insistit cridant els seus seguidors a difondre entre els seus reunits la importància de votar a Vox el proper dia 23 de juliol.