Ramón Comet - Europa Press
SARAGOSSA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox, Santiago Abascal, ha fet una crida a tots els espanyols "votessin el que votessin" en anteriors comicis, aixecant la bandera "del sentit comú" que defensa la seva formació en unes eleccions, ha advertit, d'"emergència nacional".
"No vinc a fer cap retret a la gent que vota l'esquerra, al contrari, vinc a dir-los que hi caben també ells en aquest missatge de reconstrucció de la nació, del sistema democràtic, de defensa de la prioritat nacional per als espanyols, d'exigència que les nostres fronteres siguin respectades, de pocs impostos, que siguin els justos, els mínims, i millors serveis en el que és essencial".
Sense "arriar" cap de les seves banderes ideològiques, que queden ha dit "guardades al seu cor" per no comptar amb una majoria qualificada --com la seva posició sobre l'Estat de les autonomies--, Abascal sí que ha mostrat el seu desig d'eixamplar el perfil ideològic del seu electorat durant un míting celebrat aquest diumenge a la sala Mozart de l'Auditori de Saragossa perquè, segons ha advertit, els comicis del 29N són unes eleccions "anormals": "Estan en joc la supervivència d'Espanya com a nació democràtica, la nostra mateixa existència com a poble lliure, la nostra dignitat, la unitat i la integritat de la pàtria", ha remarcat.
Un perill al qual considera que també s'exposen els autònoms, les pimes, les famílies i els treballadors, les dones i la seva llibertat, la gent gran i la seva seguretat als carrers i el futur dels joves i del qual ha responsabilitzat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "un tipus que ja ho ha lliurat tot als enemics d'Espanya".
El líder de Vox ha alertat que "els balls sinistres i els debats raonables" no poden tapar en aquesta última setmana de campanya els anys de Sánchez a la Moncloa.
Per això ha fet un repàs de la trajectòria del president, que ha iniciat dos anys abans amb el passatge del Mercedes convertit en Peugeot i l'"assalt" de les primàries del PSOE. "Com hem de confiar que el 29 de novembre no intentin robar-nos les eleccions com ho han fet amb la llei de nets? I com ho volen fer ara posant urnes als consolats perquè votin contra la decisió del Tribunal Suprem. Tots aquests que no han de tenir dret a vot a Espanya", ha exclamat.
També ha recordat la moció de censura defensada per Ábalos "amb les banderetes de la lluita contra la corrupció i el feminisme", la condemna del germà del president, el presumpte cas de corrupció de l'esposa del president, la presumpta trama per acabar amb la jutgessa Beatriz Biedma i l'escàndol de "José Luis Rodríguez Joyero", a més d'esmentar la condemna del FGE i la decisió d'apartar Paco Salazar.
A més, les "mentides electorals" de pactar amb Bildu i el separatisme electoral, incloure "ministres comunistes" i la "invasió" de Ceuta, amb Sánchez "callat com un punyeter mort enfront del Marroc", així com la "mort" que ha portat amb l'apagada i els accidents d'Adamuz i Urda i la dana de València, sobre la qual li ha retret el "fanatisme climàtic" per no fer les obres que haurien impedit el desbordament del barranc del Poyo a Paiporta.
"Pedro Sánchez no és la persona més adequada per hissar la nostra bandera. En tot cas, la del Marroc perquè és el candidat del Marroc a la presidència del govern o la de Bildu o l'Estelada", l'ha acusat.
També ha desacreditat la seva defensa del que és públic: "Serveis tercermundistes amb impostos nòrdics; la sanitat, col·lapsada amb llistes d'espera insuportables; l'educació, de pitjor qualitat que mai; la xarxa ferroviària, destruïda; i la xarxa de carreteres, que és un autèntic risc", ha enumerat.
Ha defensat així mateix "eliminar totes les travetes que dificulten la prosperitat dels espanyols" i ha xifrat en 70.000 milions d'euros el cost de la sobreregulació a Espanya. "Si s'abaixen els impostos, l'economia del país millora i finalment hi ha més persones que contribueixen i per tant l'Estat pot recaptar més", ha explicat.
DONES, HOMOSEXUALS I IMMIGRANTS LEGALS
Abascal també ha combatut els missatges que atribueixen a la seva formació el desig de "tenir les dones lligades a la pota del llit, que odia les persones d'un altre color, que vol que els immigrants s'ofeguin al mar o els homosexuals lapidats".
Enfront d'això, ha proclamat que "Vox és el partit al qual votaran de manera majoritària molt aviat els homosexuals, les dones i les persones que han vingut aquí legalment i que s'han nacionalitzat, perquè saben que nosaltres els defensem".
Sobre el concepte de remigració, que ha dit, "sona de nassos", ha explicat que el seu primer objectiu és "que tornin els espanyols, els joves que han hagut de marxar d'Espanya perquè aquí no tenien un futur". Ha defensat també la sortida dels qui es troben a Espanya de forma il·legal i que els delinqüents estrangers compleixin les seves penes als seus països d'origen: "Aquí no volem criminals i delinqüents. Prou en tenim amb els nostres i amb els nostres corruptes del PSOE. Els criminals estrangers al seu país", ha reclamat.
ABASCAL: "CENTREM-NOS A FER FORA SÁNCHEZ"
El president de Vox també ha dedicat part del seu discurs a criticar el PP pels seus "nervis de meitat de campanya" i el seu "joc brut" per apel·lar en els últims dies al vot útil.
Al capdavant d'aquesta estratègia del vot útil hi ha situat l'expresident Mariano Rajoy, sobre el qual ha qüestionat la seva utilitat "per llençar pel vàter la confiança d'una majoria absoluta".
Abascal ha considerat que els populars no se senten "molt còmodes" parlant de prioritat nacional, remigració, rebaixes fiscals o desregulació perquè són problemes que han generat amb el PSOE a Brussel·les, però sense voler anar més enllà s'ha mostrat conciliador desitjant que qui no estigui d'acord amb les seves propostes "no es vegi obligada a votar la màfia de Sánchez i que tingui l'oportunitat de votar el Partit Popular".
En tot cas, ha reivindicat que des del 2023 "només ha crescut Vox i només el creixement de Vox assegura l'alternativa a Espanya des de llavors".
I ha cridat l'atenció sobre la situació que dibuixen les enquestes a la província de Saragossa, on CHA Frente Amplio i Vox es poden estar jugant l'últim dels set escons en joc. "Doncs sembla bastant útil donar suport a Vox, no? Jo no diré que no és útil donar suport al PP", ha tancat.
Per la seva banda, la candidata de Vox al Congrés per Saragossa, Carmen Rouco, ha posat el focus en les polítiques de "remigració". "I que a les màfies que trafiquen amb persones se'ls acabi el negoci. Que entres il·legal? Te'n vas. Que delinqueixes? Te'n vas. Que vens només a viure de les ajudes? També te'n vas", ha detallat. Ha enllaçat que "no es pot parlar d'habitatge sense parlar d'immigració, perquè han entrat 6 milions de persones en 5 anys i amb prou feines s'han fet 500.000 cases". "Els comptes no surten", ha apuntat.
I el vocal del CEN i vicepresident del Govern d'Aragó, Alejandro Nolasco, ha reivindicat que el Govern d'Aragó destinarà "0 euros" en cooperació exterior el 2027 i la no renovació del conveni amb l'Agència Espanyola per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID). "Vam dir que ho faríem i ho hem fet, aquests diners que es dilapidaven a l'exterior; ara seran per a les residències de la nostra gent gran", ha concretat.