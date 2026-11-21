SEVILLA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest dissabte a Sevilla que la seva formació interposarà de "manera immediata" querelles per "desobediència" després d'haver-se conegut que el Govern central ha donat instruccions per col·locar urnes separades als consolats destinades "als vots dels nacionalitzats per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha suspès".
Així ho ha anunciat Abascal en un acte celebrat al Moll de la Sal de Sevilla, en el qual també han participat el vicepresident de Vox a la Junta d'Andalusia, Manuel Gavira, i la cap de llista de la formació per Sevilla al Congrés dels Diputats, Reyes Romero.
En aquest sentit, Abascal ha anunciat que Vox acudirà de nou als tribunals, explicant que el Govern central ha donat instruccions als consolats perquè "hi hagi una urna separada per als vots dels qui, segons el Tribunal Suprem, no poden votar", cosa que ha qualificat d'"un acte de desobediència".
"Vull que sapigueu que Vox interposarà immediatament les querelles per desobediència als tribunals", ha afirmat. En concret, les querelles aniran contra el ministre d'Exteriors, contra Bolaños, contra el director del cens i, si es col·loquen aquestes urnes, contra els cònsols que calgui", ha emfatitzat.
VOT ÚTIL
D'altra banda, sobre les apel·lacions al vot útil de dirigents del PP, Abascal ha assegurat que "no han de tornar a passar perquè obliguen a contestar", atès que ha afirmat que "és útil que cadascú voti el que vulgui", però ha respost als qui demanen concentrar el vot, entre ells l'expresident Mariano Rajoy, que "va ser inútil donar una majoria absoluta als inútils que la van llençar pel vàter, no van complir el seu programa electoral ni van derogar la legislació de Zapatero".
El president de Vox té clar que "únicament el creixement de Vox és el que està assegurant l'alternativa el dia 29 de novembre" i ha demanat "una mica de respecte" per a la seva formació. A més, ha exigit a Alberto Núñez Feijóo que "contesti també amb qui pactarà després del 29 de novembre".
"CAMPIÓ DE LA MENTIDA"
Així mateix, el líder de Vox ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de "mentir", ja que "l'inquilí de la Moncloa no diu una veritat". "Menteix amb un desvergonyiment que no s'ha vist mai abans a la política espanyola", ha afirmat, descrivint-lo com a "campió de la mentida, que és capaç de mentir a la seva pròpia mare", i ha assegurat que "al davant no hi ha un govern democràtic", sinó "una màfia mentidera, una màfia corrupta, una màfia traïdora".
Sobre els casos de corrupció que envolten Sánchez, el líder de Vox ha criticat que estan "tots empastifats", citant així "la família de Sánchez, uns al banc dels acusats, altres ja condemnats", el fiscal general de l'Estat, "inhabilitat pel Tribunal Suprem", i la gerent del partit.
Davant l'afirmació que el president del Govern central ja ha assumit responsabilitats, ha preguntat "quina responsabilitat ha assumit" si "han anat marxant tots un darrere l'altre i ell segueix aquí amb la cara de ciment".
PRIORITAT NACIONAL I REMIGRACIÓ
Així mateix, Abascal ha defensat que dir remigració és "dir que tornin els que mai no haurien d'haver marxat i van marxar contra la seva voluntat" i que també vol que "marxin aquells que són a Espanya vivint de les ajudes socials que fan falta als espanyols".
A més, ha posat èmfasi en el fet que "això no és una agressió a ningú, això no és odiar ningú", sinó "un acte d'amor al nostre propi poble i de respecte als immigrants legals".
Sobre els fanàtics religiosos que sostenen que les dones són "éssers inferiors", el president de Vox ha estat "taxatiu": "Si aquí hi ha un imam en una mesquita dient això, a aquest imam se l'agafa de les barbes, se li dona una puntada de peu al cul i se l'envia al lloc d'on ha vingut".
Abascal ha acusat a més el Govern central d'haver fet servir la bandera del feminisme, que segons ell representa "l'estafa més gran que s'ha comès en aquesta legislatura". "Si hi ha un col·lectiu d'espanyols estafats i als quals s'ha mentit, aquest és el col·lectiu de les dones", ha denunciat.
"SÁNCHEZ, A L'ATUR, I SANTIAGO, A LA MONCLOA"
D'altra banda, el vicepresident de Vox a la Junta d'Andalusia, Manuel Gavira, ha insistit que el dia 29 correspon decidir "el futur per als nostres fills", tot i que ha insistit que ells ho "tenen clar", és a dir, "Sánchez, a l'atur, i Santiago, a la Moncloa". I ha tornat a advertir que "Sánchez no marxarà sol", perquè el "canvi arriba a través dels vostres vots".
Per això, ha demanat als ciutadans que "ningú es quedi a casa, i que cadascú parli amb qui tingui el dubte de si és necessari aquest canvi de rumb per a la nació". Això ho ha dit arran que "ningú ha guanyat res encara" i que "l'esquerra va amb tot", és a dir, "el seu desvergonyiment i la seva barra".
També s'ha referit Gavira a la secretària general dels socialistes andalusos, María Jesús Montero, que ha dit en campanya que "està en joc l'estat del benestar". Davant d'això, s'ha preguntat "quin estat del benestar, el de Begoña o el del germà de Sánchez", abans de recordar que Ábalos "ja és a Soto del Real".
A més, Gavira s'ha referit a la "necessitada tranquil·litat" dels espanyols, "de les famílies que no arriben a final de mes i no arriben a tenir una cistella de la compra; dels habitatges que no heu promès i no heu construït", ha dit referint-se a les paraules de Montero. No obstant això, Gavira ha garantit que "la tranquil·litat arribarà, juntament amb el benestar, el 29 de novembre, quan Santiago arribi a La Moncloa".
Finalment, la cap de llista de Vox per Sevilla, Reyes Romero, ha fet referència als problemes de la província, que són "els mateixos que el 2018, però agreujats". En concret, s'ha referit a la manca de seguretat, d'infraestructures. Però també al narcotràfic que ha convertit el riu Guadalquivir en la seva "autopista", mentre que "hi ha armes de guerra pel carrer", i que la ciutat té "sis dels barris més pobres". "Ara ens volen fer una macromesquita, com si a Sevilla no tinguéssim problemes", ha retret.