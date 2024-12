Abascal afirma que Sánchez "és capaç de qualsevol artifici" per quedar-se a La Moncloa "sense convocar eleccions"

L'acusa de "tràfic d'influències" per promoure la càtedra de Begoña Gómez i diu que el pitjor d'ell "està per arribar"

MADRID, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "és capaç de qualsevol artifici" per "no convocar eleccions quan arribi el moment" i quedar-se a La Moncloa. "Jo crec que farà coses que mai ningú no ha fet abans, és capaç de tot", assegura Abascal.

Així s'expressa el líder de Vox en una entrevista concedida a Europa Press, en què aprofundeix en la "mala opinió" que té sobre el cap de l'executiu. "La meva opinió sobre el president no pot ser més baixa: sobre la seva moral, sobre el seu compromís democràtic, sobre el seu respecte a l'estat de dret, sobre el seu amor per Espanya", recalca.

Abascal "no descarta" que "busqui qualsevol artifici per no convocar eleccions quan arribi el moment". "És capaç de mantenir-se en el poder sense convocar eleccions, sense pressupostos i fins i tot imputat, el pitjor de Sánchez està per arribar", subratlla.

No obstant això, el president de Vox també sosté que hi poden haver successos que actualment "no estan sobre la taula" que "obliguin a un avançament electoral o a una moció de censura que pugui tenir èxit". En qualsevol cas, insisteix que aquests fets serien aliens a la "voluntat" del cap de l'executiu, que és "resistir fins al final". "No soc capaç d'imaginar fins a on està disposat a arribar", ha destacat.

"QUEDA MOLT PER CONÈIXER" DELS CASOS DE CORRUPCIÓ

En l'entrevista concedida a Europa Press, Abascal també s'ha referit als casos de presumpta corrupció del PSOE, el govern i l'entorn de Sánchez, en els quals Vox està personat com a acusació popular en les investigacions judicials, i sosté que "queda encara molt per conèixer": "Segons avanci la investigació judicial ho anirem veient", assenyala.

En primer lloc, veu el presumpte facilitador del cas Koldo, l'empresari Víctor de Aldama, parlar amb "molta confiança i aplom" sobre les acusacions que fa contra Sánchez. L'empresari assegura que el cap de l'executiu era coneixedor de la trama delictiva en la qual està suposadament implicat l'ex-número dos del PSOE i exministre de Transports, José Luis Ábalos, però Abascal evita donar-li credibilitat, a l'espera que presenti proves del que diu.

Encara que ressalta que, amb la seva declaració, Aldama i l'empresària que afirma que va portar 90.000 euros a la seu nacional del PSOE a Ferraz s'estan "autoinculpant". "Seran els jutges els que hauran de valorar amb les proves que posin damunt la taula, però no sembla que ningú desitgi autoinculpar-se, no sé quin interès poden tenir a mentir autoinculpant-se", afegeix.

Quant al cas de Begoña Gómez, imputada per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis, el líder de Vox insisteix en la qüestió que ha repetit a Sánchez en diverses ocasions: si el president va trucar personalment a directors executius d'empreses de l'IBEX per promoure la càtedra de la seva esposa.

"No estava acusant, sinó formulant una pregunta", comença Abascal, que lamenta que el president es "negui a contestar": "El seu silenci l'incrimina", assegura. "Clarament estem parlant de tràfic d'influències per part del president del Govern central, aprofitant la seva situació claríssima de poder sobre aquestes empreses, la seva capacitat de regulació per condicionar-les i perquè la seva dona s'enriqueixi", remata.