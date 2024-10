Abascal acusa a Yolanda Díaz d'encobrir el cas Errejón i critica la "corrupció generalitzada" del Govern

HUELVA 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha culpat aquest dissabte a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, d'encobrir el cas Errejón, després que s'hagin conegut acusacions per violència masclista al ja exportaveu de la formació, i ha recriminat en aquest context la "corrupció generalitzada" que "presideix totes les actuacions del Govern d'Espanya".

En declaracions als mitjans abans de mantenir una trobada amb afiliats i simpatitzants de Vox a Huelva, el president del tercer partit de la Càmera ha instat a Díaz a dimitir, "igual que ha de fer-ho Pedro Sánchez", si bé destaca, si escau, que ha realitzat "una pràctica que li caracteritza de temps, perquè ja havia encobert el cas d'un pedòfil que treballava per a ells i havia acomiadat a les persones que ho havien denunciat".

"Per tant, a nosaltres no ens sorprèn el que està passant. Sembla que hi ha alguns, i potser això sigui una baralla en l'àmbit de l'esquerra, que s'alegren del que està passant, em refereixo al matrimoni de Galapagar (Pablo Iglesias i Irene Montero), però el cert és que ells també són responsables d'aquest tipus de coses", ha declarat Abascal.