Abascal acusa Sánchez de menysprear la Constitució amb la foto de Puigdemont

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, s'ha pronunciat sobre la reunió del número tres del PSOE, Santos Cerdán, amb l'expresident català Carles Puigdemont, i ha acusat el govern de Sánchez d'estar disposat a menysprear la Carta Magna, mentre la princesa Elionor jura la Constitució aquest dimarts al Congrés.

Així ha reaccionat Abascal en unes declaracions als periodistes quan ha arribat al Congrés per a aquesta cerimònia de jura de la Constitució sobre la reunió entre Cerdán i Puigdemont dilluns al Parlament Europeu.

"Ni tan sols en un dia com avui contribuirem a amagar la realitat o a callar la veritat. I la veritat és que mentre la Princesa d'Astúries jura la constitució, patim un govern en funcions que està disposat a trepitjar-la", ha denunciat el líder de Vox.

Alhora, ha retret al PSOE que definís Puigdemont com a president, "un pròfug de la justícia", i ha qualificat d'"anècdota" la fotografia d'una urna del referèndum il·legal de l'1 d'octubre que hi havia a la sala on es van reunir.

"Em va semblar una anècdota, però una altra prova de la humiliació, el problema no és que el PSOE s'humiliï davant Puigdemont, que és una cosa francament que a nosaltres se'ns en fot, és que el PSOE pretén humiliar Espanya i humiliar les institucions", ha censurat Abascal.

Sobre aquest assumpte, ha acusat el PSOE de "negociar amb el que no li pertany, amb la sobirania nacional, amb la Constitució i amb la igualtat dels espanyols davant la llei". "I això és absolutament intolerable", ha sentenciat.