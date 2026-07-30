Abascal acusa el Govern central de seguir una "lògica criminal" amb l'indult a Borràs

MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusat el Govern central de seguir una "lògica criminal" en concedir l'indult parcial a l'expresidenta de Junts i del Parlament, Laura Borràs, a qui es commutarà la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia per una altra de dos anys.
"Un govern colpista i corrupte indultant colpistes i corruptes. Tot segueix el guió d'una lògica criminal", ha etzibat Abascal a través d'un missatge a X recollit per Europa Press.
Dimecres, el president espanyol, Pedro Sánchez, va justificar l'indult a Borràs i va rebutjar que tingui com a objectiu guanyar-se el suport de la formació independentista per als pressupostos generals de l'Estat (PGE).
En aquest sentit, va destacar que l'indult és "parcial" i considera que va en línia amb l'opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que trobava "excessiva" la condemna.