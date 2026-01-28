Ábalos renuncia a l'escó al Congrés després de perdre el recurs contra la seva entrada a presó

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 28 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exministre socialista José Luis Ábalos ha presentat aquest dimecres la seva renúncia a l'escó al Congrés després de perdre el recurs d'apel·lació contra la interlocutòria del jutge Leopoldo Puente del Tribunal Suprem que el va enviar a presó provisional pel cas Koldo.
Segons ha explicat per les xarxes socials, considera que, en la seva situació processal actual, a punt d'asseure's al banc dels acusats, ja no pot mantenir l'acta de parlamentari.
Ábalos, que actualment formava part del Grup Mixt al Congrés, ja estava suspès dels seus drets parlamentaris, sense sou ni capacitat de vot, des que es va confirmar el processament. Ara serà substituït per un altre candidat del PSOE per València.