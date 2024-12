Ábalos nega haver cobrat comissions per comprar material sanitari

MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -

L'exministre de Transports José Luis Ábalos ha comparegut voluntàriament aquest dijous davant el jutge del Tribunal Suprem (TS) que investiga el cas Koldo per negar el presumpte cobrament de comissions en la suposada adjudicació irregular de contractes per comprar material sanitari en plena pandèmia, i n'ha responsabilitzat el seu exassessor, Koldo García, a qui diu que va delegar la recerca de les mascaretes.

Així ho ha traslladat a l'instructor Leopoldo Puente durant les més de tres hores que ha durat la seva compareixença voluntària, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

A més a més, ja en unes declaracions a la premsa en sortir del TS, ha indicat que s'ha compromès a entregar a l'alt tribunal la documentació que acreditaria el que ha manifestat aquest dijous.

Ábalos ha arribat en taxi a les 9.40 però fins gairebé una hora després, les 10.20, no ha començat la compareixença. D'acord amb les fonts esmentades, el magistrat ha estat el que més ha preguntat, durant gairebé dues hores.

Qui va ser número tres del PSOE ha contestat a les preguntes de totes les parts presents. El cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón, també ha llançat una important bateria de preguntes, segons aquestes fonts.

Ábalos ha negat que cobrés comissions, tant en efectiu com en espècie, per l'adjudicació dels contractes per comprar material sanitari.

En concret, ha negat que li paguessin pisos. Sobre l'apartament situat a la plaça España de Madrid, que els investigadors diuen que estava ocupat per l'aleshores parella sentimental d'Ábalos i que el lloguer es pagava amb les presumptes comissions, ha sostingut que en realitat la inquilina era amiga del seu aleshores assessor, Koldo García, i per això li van pagar l'immoble.

VA DELEGAR A KOLDO LA RECERCA DE LES MASCARETES

Respecte a la seva relació amb Koldo, ha indicat que col·laborava amb tot. I per això, ha dit, li va delegar les gestions per buscar mascaretes en un moment complicat.

L'ara diputat del Grup Mixt també ha cenyit en Koldo la relació amb el presumpte facilitador de la trama, l'empresari Víctor de Aldama.

A més a més, les fonts asseguren que no ha assenyalat membres del Govern central. Cal recordar que Aldama, tant en la declaració voluntària a l'Audiència Nacional com en l'escrit enviat al TS, va esmentar el ministre Ángel Víctor Torres i el cap de gabinet d'Hisenda, Carlos Moreno.