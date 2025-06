Ábalos diu al TS que no es reconeix en els àudios que l'impliquen en les adjudicacions

MADRID 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'exministre de Transports José Luis Ábalos ha assegurat aquest dilluns davant el Tribunal Suprem (TS) que no es reconeix en els àudios que el seu exassessor Koldo García va gravar entre 2019 i 2023 recollits en l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que els situa tots dos --juntament amb l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán-- a l'epicentre d'una presumpta trama d'adjudicacions de contractes d'obra pública a canvi de comissions. Segons ha declarat, aquestes gravacions podrien estar manipulades.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que així s'ha pronunciat Ábalos en la seva declaració com a investigat en la causa en la qual se l'investiga per presumptes delictes d'integració en organització criminal i suborn. Es tracta de la tercera vegada que compareix en aquest procediment: primer al desembre de manera voluntària i després al febrer amb la condició formal d'investigat.

Segons aquestes fonts, l'exministre ha explicat que només ha pogut fer una lectura ràpida de les gairebé 500 pàgines de l'informe de l'UCO, a més d'escoltar alguns àudios, i que no s'hi reconeix i que moltes vegades són "intel·ligibles".

En aquest punt, ha tingut una topada amb el magistrat perquè ha qüestionat la legitimitat dels àudios en indicar que no tenia la sensació que el gravessin i que no sabia si hi havia tots els àudios de manera íntegra, i Puente l'ha frenat per aclarir que les queixes estaven fora de lloc i que hi ha el que s'ha pogut analitzar de l'"ingent" material confiscat, que dura el que vol "la persona que prem el botó".

Ábalos s'ha aturat en un enregistrament concret, en què se'l sent repartir-se unes dones amb Koldo de cara a un cap de setmana "discret", per "canviar" i "conèixer-ne" d'altres, per queixar-se igualment que, tot i que aquest àudio no té rellevància penal, li ha fet molt mal.

Amb tot, ha estat taxatiu a l'hora de negar qualsevol implicació en les presumptes adjudicacions d'obres i, en conseqüència, que cobrés comissions. Davant la insistència de l'instructor, que li ha recordat passatges específics d'aquests àudios en què parlen d'adjudicacions concretes, ha contestat que no recorda aquestes converses i que seria "absurd" perquè "no tenia capacitat d'influència" en les licitacions.

El fiscal també ha insistit en recordar-li que, més enllà dels àudios gravats per Koldo, hi ha diversos missatges de Whatsapp en els quals es parla d'una obra a l'autovia de Logronyo i dels quals es desprèn que el seu aleshores assessor ministerial estava al cas d'aquella obra. No obstant això, Ábalos ha incidit que ell no ho estava perquè no era feina seva, i ha instat que sigui García qui respongui per això.

Preguntat en particular sobre l'empresari José Ruz, vinculat a la constructora LIC, Ábalos ha aclarit que no era el seu amic de la infància, fet que li ha costat una altra estirada d'orelles del magistrat, que li ha retret que semblava que parlés als mitjans.

El fiscal li ha recriminat que durant la seva etapa com a ministre de Transports es van adjudicar obres amb un criteri subjectiu i s'ha interessat per qui el va fixar. Ábalos ha dit que no ho sabia però que en tot cas ja estava establert. Així, s'ha declarat "gran desconeixedor" dels procediments administratius i ha emfatitzat que els ministres només intervenen per avalar els criteris dels tècnics.