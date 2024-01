Ábalos diu que "alguns que s'esquincen les vestidures amb l'amnistia bé els aniria" d'acollir-s'hi

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PSOE al Congrés i exministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assenyalat que "alguns que s'esquincen les vestidures amb l'amnistia bé els aniria" de poder-s'hi acollir, en referència a l'operació Catalunya.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, preguntat per la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats de l'operació Catalunya pactada pel PSOE amb ERC i Junts a principis de l'actual legislatura.

També ha sostingut que aquesta "no és una comissió oportunista, és una comissió que ha d'abordar un dels escàndols més importants dels últims anys".

Preguntat per la possibilitat que l'expresident del Govern central Mariano Rajoy comparegui en la comissió ha reiterat que "no hi haurà a priori cap limitació" per part del PSOE.

"No es descarta que s'hagi de fer comparèixer qui realment, segons es publica, sembla que estava al cas del que passava", ha indicat Ábalos.