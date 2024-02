Ábalos considera que l'ultimàtum del PSOE "no és la forma d'enfrontar l'estratègia de la dreta"

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exministre José Luis Ábalos ha considerat que l'ultimàtum del PSOE, que li va exigir que renunciés a la seva acta de diputat en 24 hores després de l'esclat del 'cas Koldo', "no és la forma d'enfrontar l'estratègia de la dreta en aquest sentit".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Rac1 recollida per Europa Press després que aquest dimarts anunciés que mantindrà l'escó i ha optat per passar-se al Grup Mixt del Congrés, un fet que ha reivindicat que fa "per dignitat" i per compromís polític.

En preguntar-li si ha parlat amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha dit que estaven tenint una comunicació efectiva, si bé no parlen "des que va començar aquesta crisi".