Ábalos arriba al Suprem per declarar voluntàriament com a investigat i intentar "desmuntar les mentides" d'Aldama

MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -

L'exministre de Transports José Luis Ábalos ha arribat aquest dijous a les 9.40 hores a la seu del Tribunal Suprem (TS) per declarar voluntàriament com a investigat per la seva presumpta participació en la suposada trama d'adjudicacions irregulars que s'investiguen en el cas Koldo, anomenat així per Koldo García, el seu exassessor ministerial.

Ábalos ha entrat al Convent de les Saleses Reials pel carrer Marqués de la Ensenada, on l'esperaven des de primera hora desenes de mitjans de comunicació. En arribar, l'ara diputat del Grup Mixt ha optat per no fer declaracions a la premsa.

Fonts de la defensa han assegurat a Europa Press que durant l'interrogatori Ábalos intentarà anar "desmuntant les mentides" que atribueix al presumpte facilitador del cas Koldo, l'empresari Víctor de Aldama, i a l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que li atribueix un paper rellevant en la suposada trama.

La declaració té lloc aquest dijous malgrat l'intent de la defensa de guanyar temps i endarrerir la cita per estudiar la causa. Tot i que al principi Ábalos va traslladar al Suprem que tenia interès a comparèixer voluntàriament, poc després va sol·licitar ajornar l'interrogatori --fixat aquest 12 de desembre-- perquè fins al passat dia 5 no havia tingut accés a tot el que s'ha investigat.

El jutge Leopoldo Puente, no obstant això, va rebutjar la petició de postergar la data, va suspendre la citació i va avisar que enviaria el suplicatori al Congrés per poder-lo interrogar. Finalment, l'exministre va acceptar comparèixer i l'instructor va tornar a fixar la compareixença aquest dijous. Ahir dimecres, el mateix Ábalos va assegurar a la premsa que compareixeria: "Tinc ganes de declarar".