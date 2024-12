Ábalos afirma reunions amb Sánchez, Calviño i Montero perquè hi havia "dubtes" del rescat a Air Europa

Sobre De Aldama: "El mateix li dona anar a mítings del PSOE que ara arremetre contra aquest partit"

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

L'ex-ministre de Transports socialista José Luis Ábalos ha afirmat que es va reunir amb el president del Govern, Pedro Sánchez, l'exvicepresidenta tercera Nadia Calviño i l'actual vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, perquè "hi havia dubtes també de com escometre" el rescat d'Air Europa.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns en 'El Periódico' recollida per Europa Press, en preguntar-li sobre si s'havia reunit després de la Covid amb els tres dirigents socialistes per abordar el rescat de l'aerolínia.

Ábalos ha manifestat que també s'ajuntava amb una operació d'adquisició per part d'Iberia i "tot això tenia conseqüències també en l'àmbit europeu respecte dels 'slots'", adquisició que, segons ell, estava pendent de ser supervisada.

Ha defensat el rescat perquè Air Europa "no és qualsevol empresa, és una empresa de bandera espanyola, i és l'única d'aquesta envergadura", afegint que amb el rescat no va haver-hi cap altre interès, en les seves paraules, i que l'assumpte està fiscalitzat a nivell europeu i pel Tribunal de Comptes.

També ha indicat que els tres dirigents es van involucrar, textualment, amb el mateix interès polític: "Si no hi hagués hagut interès a salvar les empreses estratègiques afectades pel coronavirus, no s'haguessin posat aquests fons ni aquesta norma, no?".

Per això, ha informat que aquest interès era previ al fet que determinades empreses sol·licitessin l'ajuda perquè "es van crear ex professo per a aquest tipus d'empreses i el cas d'Air Europa era de llibre".

OPINIÓ SOBRE VÍCTOR DE ALDAMA

Preguntat per si el presumpte conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, va mitjançar entre Espanya o el PSOE i el Govern de Veneçuela, el diputat del grup mixt ho ha negat i ha expressat que De Aldama mantenia tant relacions amb l'oposició veneçolana com amb la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

"No sé què els diria a cadascun, però és curiós tractar de ser interlocutor amb Guaidó i al mateix temps amb Delcy Rodríguez, la qual cosa vol dir que el mateix li dona una cosa que l'altra. El mateix li dona anar a mítings del PSOE que ara arremetre contra aquest partit i deixar-se acompanyar pel de Desokupa, i participar una mica de la sensibilitat de la ultradreta", ha dit.