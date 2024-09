Ábalos no seguirà la disciplina de vot del PSOE i acusa el partit de "deslleialtat"

Sobre l'acord de finançament de Catalunya: "Els beneficis han de ser per a tots"

BARCELONA, 12 EUROPA PRESS)

L'exministre de Transports i exdirigent socialista José Luis Ábalos ha afirmat aquest dijous que no respectarà la disciplina de vot del PSOE al Congrés, i ha acusat el partit d'"absoluta deslleialtat".

Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual l'actual diputat del grup mixt ha demanat el respecte del PSOE i que se'l consulti "quan hi ha una decisió important".

Ha assegurat que no vol "ser un problema per a l'estabilitat del Govern" central, però ha dit textualment que espera una mica de consideració després de l'informe del Ministeri que l'assenyala en el cas Koldo i del qual ha dit no saber-ne el propòsit.

VALORA L'INFORME DEL MINISTERI

En aquest sentit, ha afirmat que l'informe diu que tot es va fer legalment i, per això, ha lamentat les "innecessàries referències" i la responsabilitat que li atribueix l'auditoria.

"Estic tranquil perquè no he fet res. Crec que el que vaig fer en aquell moment és el que havia de fer, proveir de material sanitari i amb totes les garanties", ha conclòs l'exministre.

"CONCRETAR" EL FINANÇAMENT

Preguntat per si aprova el pacte entre el PSOE i ERC sobre el finançament singular de Catalunya, Ábalos ha assegurat no estar-hi en contra però ha demanat "concretar per què és bo per a tot Espanya".

Així, també veu l'acord com una oportunitat per a la Comunitat Valenciana, que segons ell té un problema de finançament històric, i ha afegit: "Els beneficis han de ser per a tots".