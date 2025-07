Aagesen lamenta la mort dels pagesos a Lleida i demana "màxima precaució" per les altes temperatures

SEVILLA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha lamentat aquest dimecres la mort de dos pagesos aquest dimarts a Coscó (Lleida) com a conseqüència d'un incendi forestal, i ha demanat la "màxima precaució" per evitar aquests incidents durant les altes temperatures que s'estan produint.

En unes declaracions davant els mitjans de comunicació al Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes), que acull la 4a Conferència Internacional sobre el Finançament al Desenvolupament de l'ONU, Aagesen ha manifestat que el seu ministeri estarà "molt atent durant tot el dia" en relació amb l'incendi a Catalunya i que hi han enviat un avió amfibi tipus 2.

Ha indicat que, sens dubte, s'està vivint una onada de calor aquest mes de juny que, segons l'Aemet, enguany ha esdevingut el "més càlid des que hi ha registres".

"És un moment per cridar a la màxima precaució i tots els agents hem d'estar molt atents", segons la ministra, que ha afegit que s'espera un "estiu molt complicat" respecte als incendis.

Ha insistit en la "precaució" i a traslladar la seva "solidaritat i suport" a la família de les víctimes mortals de l'incendi a Lleida.