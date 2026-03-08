Aagesen encarrega a CNMC la "màxima supervisió" a energètiques per l'alça de preus davant de la guerra

Ricardo Rubio - Europa Press
Afirma que "encara és molt precipitat parlar d'un paquet de mesures" per pal·liar les conseqüències
BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha explicat que el Govern ha encomanat a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) la "màxima supervisió" a les empreses energètiques després del conflicte obert a Orient Mitjà, davant d'una eventual alça de preus.
"Hem sol·licitat a la CNMC màxima supervisió per veure com reaccionen els mercats majoristes i quin és l'impacte sobre els preus minoristes tant d'electricitat com de productes petrolífers", ha afirmat la minsitra en una entrevista aquest diumenge a El Periódico recollida per Europa Press.
Aagesen ha subratllat que és important que l'organisme supervisor "estigui molt pendent perquè els consumidors no sofreixin un impacte que no sigui el desitjat", més enllà del provocat pels propis mercats energètics.
La ministra ha assegurat que des del punt de vista energètic "la situació està encara molt lluny del viscut amb la guerra d'Ucraïna l'any 2022", i ha afegit que en el moment actual ha de prevaler la tranquil·litat.
"En aquest context encara és molt precipitat parlar d'un paquet de mesures", ha assegurat Aagesen, que ha afegit que la intensitat i l'impacte sobre els preus va a dependre de quant duri el conflicte i de com afecti a les diferents infraestructures energètiques.
"EVOLUCIÓ ABRUPTA DELS MERCATS"
Ha assenyalat que per posar en marxa mesures s'hauria de veure "que hi hagi una evolució abrupta dels mercats, però sobretot que es consolida una situació complexa al llarg del temps".
"Totes, absolutament totes les mesures estan ara mateix damunt de la taula. Però no tinc una resposta de quines seran les més necessàries", ha detallat Aagesen.
La vicepresidenta ha explicat que de moment "cap Estat membre ni la pròpia Comissió Europea ha plantejat activar mesures", ni tampoc l'Agència Internacional de l'Energia s'ha proposat començar a alliberar les reserves estratègiques ni engegar cap actuació.
"Després de nombroses reunions a escala europea, tenim un seguiment constant. No hi ha cap senyal que Europa estigui pensant aquí i ara aplicar un paquet de mesures. Sí, a estar en contacte permanent i en funció de com evolucionin els mercats i el conflicte, plantejar-se mesures", ha detallat.