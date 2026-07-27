Aagesen diu que la situació dels incendis és "molt complexa" tot i que amb avenços

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Sara Aagensen, ha assegurat que la situació dels incendis continua sent complexa i ha avisat del risc "molt alt" a tot el territori davant la quarta onada de calor que previsiblement comença dimarts. Ha confirmat, a més, la incorporació entre aquest dilluns i dimarts de dos avions provinents de Turquia per col·laborar en l'extinció dels focs.
"Situació molt complexa, avancem", ha explicat Aagensen en una entrevista a RNE recollida per Europa Press, en la qual ha fet una crida a la precaució. "El risc d'incendi a partir de demà és molt alt a tot el territori, tenim les dades de l'Aemet que començarem una nova onada de calor; demano precaució en aquest context", ha argumentat la ministra, que aquesta tarda es desplaçarà per fer el seguiment a la Vall d'Uixó.
Aagesen ha incidit en la "xifra devastadora" de 153.000 hectàrees calcinades, "sis vegades més que el mateix període de l'any anterior". "Parlem de 77.000 hectàrees entre Toledo, Àvila i Madrid, i en el cas d'Àvila de 55.000, això vol dir que és l'incendi més important de la història recent", ha lamentat la ministra.
Quant a l'ajuda internacional, Aagesen ha confirmat la incorporació de dos avions turcs de capacitat mitjana al llarg d'aquest dilluns i dimarts al matí. En aquest sentit, ha lloat el mecanisme europeu de Protecció Civil que "demostra que Europa actua unida davant l'emergència climàtica, una Europa que és vulnerable perquè s'escalfa el doble de ràpid que la mitjana global de tot el planeta".