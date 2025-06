Aagesen conclou que la causa de l'apagada va ser "multifactorial"

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha dit aquest dimarts que l'apagada del 28 d'abril es va produir per un problema "multifactorial" que implica episodis de sobretensió, oscil·lacions i desconnexions de centrals, i ja ha avançat que la setmana vinent aprovarà un decret llei per supervisar millor el sistema perquè un episodi similar no es torni a produir.

És la principal conclusió a la qual ha arribat l'informe elaborat pel Comitè per a l'anàlisi de les circumstàncies que van concórrer en el zero energètic del 28 d'abril, i les principals conclusions que ha presentat Sara Aagesen en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts.

La vicepresidenta tercera ha remarcat que s'ha descartat per complet que l'apagada es produís per un ciberatac, i ha apuntat a un conjunt de factors que es van desenvolupar en cadena i van provocar finalment que la península Ibèrica es quedés sense llum el 28 d'abril.