Aagesen anuncia que Espanya recolzarà el pla de l'AIE d'alliberar reserves i aportarà l'equivalent a 12 dies

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha confirmat aquest dimecres que l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) ha proposat l'alliberament de reserves petrolíferes més gran de la seva història, en una quantitat que supera en més del doble els 182 milions de barrils que es van alliberar durant la guerra d'Ucraïna, una proposta que, segons ha recalcat la ministra, rebrà el suport d'Espanya.
Durant la seva intervenció en 'Els Esmorzars Informatius d'Europa Press', Aagesen ha assenyalat que aquesta proposta parteix de manera voluntària pels països de l'AIE i ha explicat que la decisió s'ha d'adoptar per unanimitat i que es farà en les properes hores.
"Per part d'Espanya recolzarem, nosaltres sempre hem estat solidaris i entenem que d'aquesta manera també recolzem al fet que els mercats estiguin menys tensionats i que altres països, que les seves tensions són més enllà dels preus, puguin tenir resposta en el subministrament", ha afirmat la vicepresidenta tercera.