Aagesen afirma que el PP dona senyals que ho apropen "cada vegada més a un partit negacionista"

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha afirmat que el PP dona senyals que ho apropen "cada vegada més a un partit negacionista" en l'àmbit climàtic.
Així, en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press aquest diumenge ha criticat que el PP rebutgi el Pacte Verd Europeu: "és un tacticisme polític que no ens podem permetre amb una cosa com el canvi climàtic", ha assegurat.
"El que em sorprèn és que ara, després de l'aprovació per part dels governs, al Parlament Europeu el Partit Popular espanyol hagi votat en contra d'una cosa tan important com és una llei de clima, quan Espanya és un país vulnerable al canvi climàtic i ho està vivint en primera persona", ha insistit.
En aquest sentit, ha defensat que les negociacions en el si de la UE van ser complicades, en les seves paraules, però que s'ha aconseguit "aprovar una llei del Clima alineada amb la ciència, amb aquesta reducció del 90% de les emissions en 2040 respecte a 1990".
CIMERA DEL CLIMA
En referència al la Cimera del Clima de l'ONU (COP30) ha exposat que és necessari "més multilateralisme" i que conferencies com aquesta són, al seu semblar, més necessàries que mai.
Sobre la sortida d'Estats Units d'aquesta cimera, ha dit que suposa un desafiament però que el "multilateralisme ha de guanyar, encara que alguns, com Trump, vulguin quedar-se al marge. Els avanços en l'acció climàtica mai dependran d'un país, sinó d'una majoria convençuda", ha remarcat.
Ha assenyalat que aquesta conferència ha de servir per "empènyer per eliminar els combustibles fòssils, amb una eliminació progressiva i una acceleració de les renovables i de l'eficiència energètica" i ha cridat a reforçar l'ambició climàtica deu anys després de l'Acord de París, textualment.
"La COP30 ha de servir per consolidar i atreure noves contribucions. Cada contribució que presentin els països és un pas més cap a l'abandonament progressiu dels combustibles fòssils. Aquest ha de ser el segle dels 'electroestats' i no el segle dels 'petroestats'", ha resumit.
CENTRALS NUCLEARS
Preguntada per l'abstenció de Junts al Congrés que va impedir que tirés endavant l'esmena del PP per suprimir la data de cessament d'activitat de les centrals nuclears, ha apuntat que l'esmena dels populars "no tenia cap sentit" i ha celebrat que, al seu semblar, hagi prevalgut el sentit comú.
Respecte a les pròrrogues sol·licitades per les empreses, ha assegurat que "la sol·licitud d'ampliació ha d'estar, i ha estat sempre, en mans de les empreses. Elles són les que van acordar el calendari de tancament i elles són les que podien fer la sol·licitud de canvi".
No obstant això, ha puntualitzat que aquestes pròrrogues no poden "venir acompanyades ni de rebaixes d'impostos ni de càrregues que perjudiquin econòmicament als ciutadans".
Per això, ha dit que estudiaran la continuïtat de centrals com la d'Almaraz "sempre que les condicions, principalment, siguin que no afecti als consumidors, que no afecti als contribuents, que no suposi una càrrega", ha insistit.