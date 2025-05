Aagesen afirma que les nuclears "no es tancaran si no hi ha garantia de subministrament"

Defensa les renovables: "Podria haver-hi interessos darrere de l'intent d'anar-hi en contra"

BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha afirmat aquest diumenge que les centrals nuclears espanyoles "no es tancaran si no hi ha garantia de subministrament" i que l'apagada de la setmana passada no frenarà les energies renovables.

"Cap instal·lació de generació, ni nuclear ni cap altra tanca si no es compleix el principi de garantia de subministrament" segons la Llei del Sector Elèctric, ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

"Tenim un ancoratge i de moment aquest ancoratge no és necessari en el cas de les instal·lacions nuclears", ha matisat, i ha afegit que el debat sobre les nuclears no té res a veure amb l'apagada.

Ha afirmat que el seu calendari de tancament va ser acordat per les empreses propietàries, i que són elles les que han de plantejar si volen allargar la vida d'aquestes instal·lacions: "Són diversos propietaris i veurem si arriben a un acord i ens fan la proposta".

EL COST DE GESTIONAR RESIDUS

Respecte al fet que les empreses elèctriques veuen desorbitada la taxa Enresa per gestionar els residus radioactius, ha respost: "No permetrem que els consumidors siguin els que paguen el cost" d'aquesta gestió.

ALMARAZ, ASCÓ I VANDELLÒS

La central nuclear d'Almaraz tancarà segons el calendari previst, i "si els propietaris volen fer una altra cosa hauran de seguir tot el procediment de sol·licitud".

Sobre les nuclears catalanes, ha recordat que Ascó I tanca l'octubre del 2030, Ascó II el setembre del 2032 i Vandellòs l'octubre del 2035, encara que ha reiterat que "no es podrà tancar si s'estima que no hi ha garantia de subministrament".

Sobre si cal començar a parlar de l'economia alternativa per als territoris afectats pel tancament de les nuclears (Vandellòs o Ascó), ha respost que cal planificar "perquè si no planifiques no anticipes i si no anticipes, la transició mai serà justa".

Ha dit que s'ha de planificar sobre la base del calendari que posen les empreses sobre el tancament nuclear: "Això a nosaltres ens permet anticipar actuacions i mesures per donar oportunitats a tots aquests territoris".

Quant a les renovables, ha titllat d'irresponsable i simplista culpar-les de l'apagada, "i, fins i tot, podria haver-hi interessos darrere de l'intent d'anar-hi en contra" i ha afegit que Espanya les està integrant bé.

CONFIANÇA EN BEATRIZ CORREDOR

Sobre l'apagada, ha dit textualment que s'ha hagut de donar una concatenació de circumstàncies per aconseguir el zero energètic, que totes les hipòtesis estan sobre la taula i que "per descomptat que no" està en perill la presidència de REE per a Beatriz Corredor.

Ha assegurat que actuarà "tan aviat com hi hagi certeses", sense esperar a l'informe final, i que no es pretén ocultar informació.