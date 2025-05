Aagesen afirma que assenyalar les renovables com a motiu de l'apagada és "irresponsable i simplista"

Insisteix que totes les hipòtesis continuen obertes, que es trigarà "molts dies" a conèixer les causes i defensa Beatriz Corredor

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha afirmat aquest diumenge que assenyalar a les energies renovables com a motiu de l'apagada de dilluns passat és "irresponsable i simplista" i ha insistit que totes les hipòtesis continuen obertes.

Així ho ha expressat a dues entrevistes publicades a 'El País' i 'La Vanguardia' i recollides per Europa Press, en què ha incidit que "cal analitzar milers i milers de dades" fins a trobar la causa de l'apagada i que, de moment, només se sap que es van produir dues oscil·lacions, una part de les quals al sud-oest espanyol, i que finalment el sistema va arribar a zero amb el tall de la interconnexió amb Europa.

"Assenyalar les renovables com a motiu de l'incident del zero a Espanya em sembla irresponsable i simplista", ha dit la ministra.

En aquest sentit, Aagesen no ha aventurat cap termini temporal fins a conèixer les causes de l'incident i s'ha limitat a apuntar que és cosa de "molts dies": "És un gran oceà de dades, i al comitè intentem delimitar-lo. Passar d'un oceà a un mar, d'un mar a un embassament, i així fins que trobem la gota que va causar aquest incident", ha apuntat metafòricament.

Amb tot, ha asseverat que "el que es pot descartar és que la causa fos l'entrada d'una gran quantitat de renovables al sistema", ja que, segons la vicepresidenta, hi ha hagut molts altres dies amb més generació solar a Espanya i amb menys demanda fins i tot, i el sistema ha funcionat a la perfecció.

Preguntada sobre les garanties que un episodi com el del 28 d'abril torni a passar, la dirigent del Govern central ha emfatitzat que ara mateix el sistema elèctric treballa amb unes "condicions extraordinàries" de seguretat.

Sobre aquesta qüestió, ha enllaçat que s'estan diversificant les tecnologies energètiques i sistemes de seguretat disponibles; ara bé, ha anticipat que aquestes condicions "extraordinàries" tenen un cost addicional per al consumidor.

TOTES LES HIPÒTESIS

D'altra banda, Aagesen ha enunciat que es mantenen "vives totes i cadascuna de les hipòtesis i, per tant, també el ciberatac", mentre que "els problemes en els sistemes digitals també formen part d'aquesta investigació".

De fet, el comitè per a l'anàlisi de l'apagada del passat 28 d'abril va posar ahir en marxa dos grups de treball, un sobre l'error tècnic i un altre per analitzar un possible ciberatac com a causes de la caiguda del subministrament elèctric.

TREBALL "EXTRAORDINARI" DE BEATRIZ CORREDOR

En referència a les veus que demanen responsabilitats en l'àmbit de Red Eléctrica de España (REE) i la seva presidenta, Beatriz Corredor, la ministra l'ha defensat en considerar que la seva feina ha estat "extraordinària" en la recuperació del subministrament.

"Per descomptat que no" està en perill la presidència de REE per a Beatriz Corredor, ha asseverat al diari català.

Quant a la gestió d'aquest dia per part de l'operador, Aagesen ha indicat que, del que han vist fins ara, no han detectat cap problema de cobertura del que es demanava per aquest 28 d'abril.

Per recaptar dades per esclarir les causes de l'apagada, la vicepresidenta ha apuntat que van començar amb l'operador del sistema (REE) i amb els més de 30 centres de control, mentre que ara han ampliat el rang d'acció sobre les empreses de generació amb una potència acumulada de més de 1.000 megawatts.

TANCAMENT DE NUCLEARS

En un pla més ampli i amb la mira en el debat de les fonts que componen el mix energètic, Aagesen ha indicat que les nuclears "no es tancaran si no hi ha garantia de subministrament", si bé ha defensat les renovables en apuntar que "podria haver-hi interessos darrere de l'intent d'anar-hi en contra".

"Cap instal·lació de generació, ni nuclear ni cap altra tanca si no es compleix el principi de garantia de subministrament" segons la Llei del Sector Elèctric, ha dit.

"Tenim un ancoratge i de moment aquest ancoratge no és necessari en el cas de les instal·lacions nuclears", ha matisat per posteriorment afegir que el debat sobre les nuclears no té res a veure amb l'apagada.

Ha afirmat que el seu calendari de tancament va ser acordat per les empreses propietàries, i que són elles les que han de plantejar si volen allargar la vida d'aquestes instal·lacions: "Són diversos propietaris i veurem si arriben a un acord i ens fan la proposta".

A més, Aagesen ha insistit en la necessitat de reforçar les interconnexions d'Espanya amb la resta d'Europa a través de França, si bé el país gal ha mostrat les seves reticències per l'impacte ambiental: "Europa té uns objectius del 10% d'interconnexió de la Península i estem ara per sota del 3%", ha exemplificat per superar aquest debat enfront de França.

ALMARAZ, ASCÓ I VANDELLÒS

La central nuclear d'Almaraz tancarà segons el calendari previst, i "si els propietaris volen fer una altra cosa hauran de seguir tot el procediment de sol·licitud".

Sobre les nuclears catalanes, ha recordat que Ascó I tanca l'octubre del 2030, Ascó II el setembre del 2032 i Vandellòs l'octubre del 2035, encara que ha reiterat que "no es podrà tancar si s'estima que no hi ha garantia de subministrament".

Sobre si cal començar a parlar de l'economia alternativa per als territoris afectats pel tancament de les nuclears (Vandellòs o Ascó), ha respost que cal planificar "perquè si no planifiques no anticipes i si no anticipes, la transició mai serà justa".

Ha dit que s'ha de planificar sobre la base del calendari que posen les empreses sobre el tancament nuclear: "Això a nosaltres ens permet anticipar actuacions i mesures per donar oportunitats a tots aquests territoris".

Quant a les renovables, ha titllat d'irresponsable i simplista culpar-les de l'apagada, "i, fins i tot, podria haver-hi interessos darrere de l'intent d'anar-hi en contra" i ha afegit que Espanya les està integrant bé.

EL COST DE GESTIONAR RESIDUS

Respecte al fet que les empreses elèctriques veuen desorbitada la taxa Enresa per gestionar els residus radioactius, ha respost: "No permetrem que els consumidors siguin els que paguen el cost" d'aquesta gestió.