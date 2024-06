Vox compleix les seves expectatives i dobla representació en el Parlament Europeu

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Vox ha doblat aquest diumenge la seva representació en el Parlament Europeu en obtenir 6 diputats dels 61 en disputa, enfront dels tres de 2019, un resultat que compleix les expectatives que els de Santiago Abascal s'havien marcat per a aquests comicis. Les eleccions, a més, els ratifiquen com a tercera força a Espanya.

Vox ha recollit aquest diumenge més d'1,6 milions de vots, un 9,2%, un resultat superior a l'assolit en les eleccions europees de 2019, quan van obtenir més d'1,3 milions de sufragis, el 6,2%. Amb aquest resultat provisional, s'asseguren sis seients, tres més que els que tenien fins ara, perquè la cambra va arribar postBrexit.

Vox, no obstant això, no ha millorat les seves dades respecte a les eleccions generals del 23J, quan van aconseguir més de tres milions de vots, el 12,39%.

És la tercera vegada que concorren als comicis europeus i la tendència és ascendent. La primera vegada que Vox es va presentar a les eleccions al Parlament Europeu va ser el 2014, amb l'expresident del PP català Alejo Vidal-Quadras, que posteriorment va fundar Vox, com a cap de llista. Es va fer amb prop de 250.000 vots, l'1,57%, quedant-se lluny d'aconseguir representació.

Vox ha arribat a aquestes eleccions europees havent agafat alè en els comicis celebrats en aquest cicle i amb bones perspectives, tenint en compte que les enquestes pronosticaven que incrementaria la seva representació. Els de Santiago Abascal afrontaven la nit tranquils i amb la vocació de mostrar que el seu projecte es consolida.

Va preveure una campanya en què ha explotat els seus temes icònics, com el respecte a la sobirania nacional a Brussel·les, l'oposició al Pacte Verd i l'Agenda 2030 o el blindatge de les fronteres per evitar la immigració il·legal. Així mateix, ha centrat els seus missatges a denunciar "l'estafa" que al seu judici suposa el PP, per la seva "associació" amb el PSOE en l'Eurocambra i pretenia estimular als abstencionistes.