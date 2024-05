9J.- Riba (ERC): "Si Puigdemont acorda la seva presidència amb el PSC, no ho bloquejarem"

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC i la coalició Ara Repúbliques a les eleccions europees, Diana Riba, ha criticat que s'hagi rebutjat el decret llei de la regulació del lloguer de temporada amb els vots en contra de Junts i l'abstenció del PSC, i també ha dit: "Si Puigdemont acorda la seva presidència amb el PSC, que és imprescindible, no ho bloquejarem. Però que es posin d'acord".

Així ho ha dit aquest dijous durant l'acte d'Ara Repúbliques --coalició entre EH Bildu, BNG i Ara Més-- d'inici de campanya a Badalona (Barcelona), junt amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, i els nombres 4 i 23, Tomàs Molina i Laura Izquierdo, i la número 5 d'EH Bildu Oihana Etxebarria.

"El moment no és fàcil. No és fàcil per a ERC, però tampoc ho és per a l'independentisme ni pel progressisme en general. Estem davant d'una internacional ultra que està preparant-se per saltar al poder d'Europa i arrasar amb tots i cada un dels avanços socials pels quals hem treballat", ha dit Riba.

Per la seva banda, Etxebarria ha assegurat que el seu partit és l'"únic fre a la ultradreta i a la ideologia feixista", i Molina ha detallat que treballaran per fer un món més just, adaptat al canvi climàtic i amb un pla de futur per garantir un futur millor, en les seves paraules.

Junqueras ha defensat que ERC vol un projecte per fer una Europa més forta, que és "perfectament compatible amb defensar la independència de Catalunya i una Catalunya republicana".