Riba (ERC) demana "unitat" a Junts per aconseguir un acord de claredat en la UE

Demana uns resultats "històrics" de l'independentisme per fer inevitable un referèndum



BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, que encapçala la coalició Ara Repúbliques, ha demanat aquest dimecres "unitat" a Junts per aconseguir un acord de claredat en la Unió Europa (UE) que reguli el dret d'autodeterminació de territoris dels Estats membres dins del projecte comunitari europeu.

En un acte electoral a Barcelona de cara a les eleccions europees d'aquest diumenge, Riba ha criticat la decisió de Junts de desvincular-se, diu, del grup d'eurodiputats que en el Parlament Europeu treballa per aconseguir aquest acord de claredat, en el qual participen també polítics bascos, gallecs, corsos o flamencs, entre altres.

"Per fer el viatge de l'autodeterminació cal tota la força, cal la unitat per afrontar aquest repte majúscul", ha expressat Riba, i ha instat a Junts a tornar aquest grup de treball.

La candidata republicana ha reivindicat que les eleccions europees han de ser "històriques" per al sobiranisme, perquè tinguin possibilitats reals, ha remarcat, per posicionar-se com una coalició independentista i progressista enfront dels partits estatals.

Ha remarcat que els comicis europeus sempre són una bona oportunitat per donar sorpreses en l'escenari polític, i ha assegurat que aquestes eleccions poden ser un moment de canvi per fer que un referèndum d'independència sigui inevitable i impulsar "de forma definitiva l'oficialitat de les nostres llengües a Europa".

ARAGONÈS: CRITICA L'AUSTERITAT

En el mateix acte, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha retret a PP, PSC i a Junts haver votat en l'Eurocambra a favor de la "tornada de l'austeritat" i de les retallades en la Unió Europea.

Aragonès ha dit que fer retallades en l'Estat del Benestar suposa "obrir la porta a la ultradreta i el feixisme", i ha fet un paral·lelisme entre l'ascens de partits feixistes fa 100 anys i la pujada de partits d'extrema dreta que pot haver-hi en aquestes eleccions europees.

"Avui la ultradreta i el feixisme són més forts a Europa perquè va haver-hi una dreta i una falsa socialdemocràcia que en el seu moment van impulsar unes mesures d'austeritat que es van convertir en retallades al nostre país", ha dit el president català, en referència a la crisi econòmica que va començar en 2008.