Riba (ERC) acusa Sánchez d'"hipocresia" en avisar que torna l'austeritat a la UE

Critica que Junts defensi el pacte migratori europeu per "seleccionar" els migrants



LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 24 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha acusat al president del Govern, Pedro Sánchez, d'"hipocresia" en avisar que tornaran les polítiques d'austeritat a la UE, i ha assegurat que els socialistes van votar fa tres setmanes al Parlament Europeu a favor de les polítiques austeres, ha dit.

En un acte electoral a La Seu d'Urgell (Lleida), juntament amb el president del partit, Oriol Junqueras, i el número 2 de la candidatura, Tomàs Molina, Riba ha sostingut que el 9J no hi ha tantes opcions, i ha avisat que algunes són "part de la internacional reaccionària o de partits que estan comprant el seu relat".

La candidata republicana ha afirmat que aquests partits "volen tornar a la política d'austeritat i condemnaran el sector primari a acords de lliure comerç", i ha defensat el vot a ERC perquè deixi de portar diners a escoles i hospitals per fabricar tancs.

"POLÍTIQUES INHUMANES"

Ha criticat que la número 2 de Junts, Neus Tobisco, digués en un debat electoral que "s'havia de defensar el pacte de migració perquè així es podrien seleccionar a les persones migrants", i ha acusat aquesta formació de votar a favor d'aquest pacte que permet, al seu parer, fer polítiques inhumanes.

Riba també ha lamentat que aquest dijous, en el debat entre els candidats a presidir la Comissió Europea, faltava el candidat de l'Aliança Lliure Europea (ALE), el republicà Raül Romeva, "que dies abans, que minuts abans, li van vetar per no poder participar en aquest debat".

Ha assegurat que aquest "no és un moment fàcil per a ERC", després dels resultats de les eleccions catalanes, però considera que tampoc ho és per a l'independentisme, ni per al progressisme a Europa.

"Som conscients del moment complex, però també dels que som i d'on venim. Portem 93 anys d'història combatent al feixisme, treballant per l'alliberament nacional, pels drets i llibertats del país", ha reivindicat la candidata republicana.

ORIOL JUNQUERAS

Junqueras ha criticat les formacions que han defensat els tractats internacionals de lliure comerç: "No són de lliure comerç, són d'un comerç injust, trampós i abusiu", i ha argumentat que aquests acords fan que els agricultors sofreixin competència deslleial per part de productes de fora de la UE que no compleixen amb les mateixes condicions sanitàries, ambientals i socials.

El líder d'ERC ha advocat per un Parlament Europeu i una Comissió Europea més fortes, "que s'alliberin de la tutela dels Estats que són egoistes", i a apostat per una Europa federal, internacionalista i solidària.

Per la seva banda, Molina ha proposat elaborar plans d'adaptació al canvi climàtic a escala europea per a la reducció d'emissions, així com un pla per posar en valor les zones rurals de muntanya.