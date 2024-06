Puigdemont al tancament de campanya: "Ha de ser l'últim acte electoral en l'exili"

Clama contra l'abstenció i demana votar "per una Catalunya lliure"



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest divendres que el míting que ha protagonitzat en el tancament de la campanya de les eleccions europees a Collioure (França) "ha de ser l'últim acte electoral a l'exili" una vegada aprovada la Llei d'Amnistia.

"Efectivament ha de ser l'últim acte electoral a l'exili. Però amb aquesta gent de Madrid mai se sap. Perquè de vegades dius que és l'últim acte i es treuen unes eleccions, fan coses rares i van cinc dies a reflexionar", ha recalcat a l'acte de campanya, per la qual cosa ha demanat prudència davant del que pugui ocórrer.

Amb el cap de llista de Junts als comicis, Toni Comín, ha defensat que la seva candidatura és la "millor veu" que poden tenir els catalans a Europa perquè, en la seva opinió, és directa i no han de presentar-se sota el paraigua d'una llista amb altres formacions, en al·lusió implícita a ERC.

"És una veu que quan parla, Europa escolta perquè la reconeix. Sap perfectament que és una veu catalana. Sabeu aquells del 'cata' què? Això ja no pansa", ha assegurat, i ha cridat a permetre que Comín segueixi fent el treball que han de fer a les institucions europees.

Segons Puigdemont, a Europa cal actuar "com a representants d'un país en procés d'independència" i ha deixat clar que no abandonaran la seva lluita.

"EL VOT ÉS UNA INVERSIÓ"

"El vot és una inversió. Si això fos un consell d'administració, avui podríem repartir dividends. Us demanem que renovem aquest acord, aquest compromís, perquè els interessos en qüestió de beneficis polítics són molt tangibles", ha sostingut.

Després de defensar que la democràcia no és un regal, ha clamat contra l'abstenció i, després de recordar als joves que van morir en el desembarcament de Normandia fa 80 anys, ha assenyalat: "Ni que sigui en memòria d'aquells joves que no es van abstenir, que sabien que anaven a morir, feu el favor d'anar a votar i votar per una Catalunya lliure".