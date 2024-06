9J.- Puigdemont fixa l'ampliació de la UE com a oportunitat per "blindar" les minories europees

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha fixat una eventual ampliació de la UE amb els països de l'Est com a oportunitat per "blindar" minories nacionals en relació amb les seves llengües i les seves identitats.

Així s'ha expressat en l'acte central de Junts en la campanya de les eleccions europees, en un hotel de Brussel·les (Bèlgica), on ha erigit la seva formació com a espai des d'on recolzar altres comunitats lingüístiques minoritàries europees.

Puigdemont ha subratllat que una ampliació de la UE cap a països de l'Est incorporaria nous idiomes i comunitats diverses al projecte comunitari, la qual cosa obriria l'oportunitat d'inserir l'agenda catalana en aquest procés, assegura.

També ha dit que, en plantejar l'oficialitat del català en la UE, altres minories lingüístiques "s'han sentit com a mínim ateses o observades per part dels seus propis Estats".

"EL CATALÀ SERÀ OFICIAL"

Ha remarcat que, encara que el català no ha estat reconegut com a oficial en la UE, "d'una banda o per una altra, el català serà oficial".

Puigdemont ha defensat que la decisió d'anar a l'estranger que van prendre alguns dirigents independentistes ha estat desencadenant de la Llei d'Amnistia aprovada dijous.

Ha assegurat que "enfront d'una repressió brutal no hi havia lloc ni per a la rendició ni per a desentendre's" i que els líders independentistes des de Brussel·les han pogut maximitzar l'altaveu des del cor d'Europa, ha subratllat, on treballen nombrosos periodistes internacionals, entre altres.