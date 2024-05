Montero critica que el Govern central trenqui amb Argentina i no amb Israel "en 7 mesos de genocidi"

Critica que el Govern ha passat de ser-ne un de transformació a "un que només busca titulars"



BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a les eleccions europees i ex-ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha criticat que el Govern central hagi trencat relacions diplomàtiques amb Argentina per atacs del president argentí, Javier Milei, a la dona del president de l'Executiu, Pedro Sánchez, i no amb Israel "en 7 mesos de genocidi".

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en un acte a Barcelona davant d'unes 100 persones juntament amb la coordinadora de Podem Catalunya i número 12 a les europees, Conchi Abellán, i l'ex-diputat d'Unides Podem en el Congrés Rafa Mayoral.

"Com és possible que en 48 hores es trenquin les relacions diplomàtiques amb Argentina per unes declaracions repugnants del senyor Milei, que és un ésser sinistre, contrari a la democràcia, però en set mesos de genocidi, d'extermini de milers de palestins i palestines, aquest Govern no hagi estat capaç de trencar les relacions diplomàtiques i comercials amb Israel?", ha preguntat Montero.

La candidata habitada s'ha preguntat si de debò "són més greus unes declaracions repugnants que l'extermini planificat de tot un poble palestí", i ha demanat que Espanya trenqui immediatament les relacions amb Israel i imposi un embargament total d'armes.

"Milei és un personatge sinistre, però no més que Netanyahu. La nostra fermesa diplomàtica es mostra contra Milei, però s'ha de mostrar molt abans amb un Estat genocida", ha insistit Montero, que ha demanat que s'aïlli a Israel internacionalment.

"BIPARTIDISME I SOCIOVERGENCIA"

L'ex-ministra d'Igualtat ha assegurat que està havent-hi "un reforçament del bipartidisme i la sociovergència", i ha assegurat que Podem ha demostrat en 10 anys que es podien canviar les coses, amb mesures com l'augment del Salari Mínim Interprofessional i la Llei Trans.

Montero ha sostingut que, amb la sortida de Podem del Govern de coalició, s'ha canviat "un Govern de transformació que va costar molts anys, quatre eleccions generals aconseguir, per un que només cerca titulars", i ha afegit que la gent progressista no està contenta amb l'actual Executiu central.

SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ

Després de l'aprovació aquest dimarts de la regulació del subsidi per desocupació, Montero ha criticat que el Govern central ho intentés aprovar fa uns mesos amb "una retallada per la porta de darrere", en al·lusió a la primera votació d'un decret llei impulsat pel Ministeri de Treball, encapçalat per la líder de Sumar, Yolanda Díaz que, després de la ruptura entri Podem i Sumar, va decaure després del 'no' dels morats.

"Van omplir les televisions espanyoles de màquina del fang dient que mentíem, que votàvem amb la dreta. Però avui, gràcies a quatre modests però ferms vots de Podem al Parlament, no hi ha retallada en les pensions de les persones més vulnerables" que perceben el subsidi per desocupació, ha sostingut l'ex-ministra.

Ha sostingut que des del Govern es poden canviar les coses, i ha cridat a l'esquerra a posar-se en peus "sense cinisme, sense hipocresia, fent política honesta, sense buscar titulars, fent política honesta, estant disposades a assumir el cost".