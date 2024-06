9J.- Illa (PSC) demana el vot contra l'estil de fer política del PP: "No tenen aturador"

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dimecres el vot de cara a les eleccions d'aquest diumenge en contra de l"estil de fer política" dels populars i l'intent, al seu judici, de destruir la figura del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez.

"No van poder amb ell i ara van darrere la seva família. No tenen fre", ha retret en un acte de campanya a Calella de Mar (Barcelona), juntament amb la número 16 dels socialistes catalans a les eleccions europees, Laura Ballarín; la diputada Alícia Romero i la primera tinent d'alcalde del municipi, Cindy Rando.

Per a ell, la solució és "molt senzilla" i implica anar a votar aquest 9 de juny, ja que és, diu textualment, l'arma que tenen per desautoritzar i dir 'no' a la manera de fer política dels d'Alberto Núñez Feijóo, després de la nova carta a la ciutadania d'aquest dimarts del cap de l'Executiu espanyol.

BALLARÍN

Per la seva banda, Ballarín també ha carregat contra aquells que intenten destruir el projecte socialista "travessant línies vermelles com agressions físiques" a membres del partit en el Parlament Europeu.

"Us faig un espòiler: no ho aconseguiran", ha avisat, alhora que ha cridat els simpatitzants socialistes a donar una lliçó en les urnes a la, textualment, màquina del fang i a la ultradreta.