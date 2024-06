9J.- Illa: la "contundent" victòria del PSC ha d'obrir una nova etapa a Catalunya

Javi López celebra que PSC i PSOE són "el partit socialista més fort de tota Europa"



BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest diumenge que la "contundent" victòria dels socialistes catalans convida a totes les formacions a reflexionar sobre la necessitat d'obrir una nova etapa a Catalunya.

Ho ha dit en una compareixença davant de la premsa per valorar els resultats de les eleccions europees, en què el PSC ha guanyat a Catalunya amb 732.362 vots, 8,57 punts més que el 2019.

Ha afegit que el PSC "ha tornat a guanyar les eleccions a Catalunya per cinquena vegada consecutiva": ha fet al·lusió a les autonòmiques de 2021, les municipals a Catalunya, les generals de 2023, les autonòmiques del 12 de maig passat i aquestes eleccions europees.

"PRIMER PARTIT" A CATALUNYA

Per això, ha defensat que el PSC es "consolida com el primer partit de Catalunya", i ha celebrat textualment que els catalans hagin votat amb claredat en contra de la ultradreta i de la dreta.

"Catalunya és avui sinònim de diàleg, de progrés i de justícia social", i ha dit que, encara que els resultats d'aquest diumenge són en clau europea, també envien un missatge de la necessitat d'obrir un nou temps polític a Catalunya.

També ha promès que el PSC "es comportarà amb respecte i generositat cap a totes les formacions polítiques", en una al·lusió vetllada a les negociacions per a una possible investidura com a president de la Generalitat, després de guanyar les eleccions del 12 de maig.

JAVI LÓPEZ

El candidat del PSC a les europees, Javi López, ha afirmat que els vots als socialistes serviran per "combatre la nociva influència de l'extrema dreta a Brussel·les", així com per millorar el mercat laboral, protegir els serveis públics i continuar amb la transició verda i la lluita contra el canvi climàtic.

Ha assegurat que el PSC i el PSOE poden dir aquest diumenge que són "el partit socialista més fort de tota Europa", després d'obtenir un 30% dels suports a Catalunya.