Iglesias acusa a Sánchez de "covard" i de no dir la veritat després de la denúncia contra la seva dona

Critica que Díaz no s'hagi solidaritzat amb Montero i amb ell pel judici contra l'home que els va assetjar



L'ex-vicepresident del Govern central i exlíder de Podem, Pablo Iglesias, ha acusat al president del Govern, Pedro Sánchez, de ser "un covard que legitima als mafiosos" i de no dir la veritat després de la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en un acte electoral de Podem a Barcelona, juntament amb la coordinadora de Podem Catalunya i candidata 12 a les europees, Conchi Abellán, i l'exjefe de gabinet d'Iglesias en la vice-presidència i candidat 8 a les europees, Julio Rodríguez.

Iglesias també ha acusat a Sánchez d'anar "a llepar-li l' hemorroide al que estava conspirant contra la seva dona", i ha assenyalat explícitament al periodista Antonio García Ferreras, a qui el president va concedir una entrevista després de prendre's cinc dies de reflexió després de la denúncia contra la seva dona.

Ha criticat que Sánchez concedís aquesta entrevista: "Això és ser un polític intel·ligent, això és ser un polític hàbil, això és adaptar-se al mercat de demanda de la política, això és ser un covard que legitima als mafiosos".

"NO NECESSITEM COVARDS"

Ha assegurat que Sánchez no s'atreveix a dir la veritat, sinó veritats a mitjes, després de la denúncia contra la seva dona: "I no necessitem covards, necessitem a gent que s'atreveixi a dir la veritat", ha afegit l'ex-vicepresident del Govern.

També ha assegurat que no és fàcil dir la veritat sobre la guerra, i ha afegit que va ser Podem qui es va atrevir a dir que no a l'enviament d'armes a Ucraïna des de l'esclat del conflicte, després del que ha criticat que "va haver-hi una esquerra que pensava que la política és un mercat de demanda i va dir que bé, d'entrada no, però al final que sí".

GUERRA D'UCRAÏNA

L'exlíder dels morats ha sostingut que només hi ha dues maneres que s'acabi la guerra a Ucraïna, i que una d'elles és la que assegura que defensa el president francès, Emmanuel Macron: "Que vagin soldats de països de la Unió Europea, si pot ser del sud d'Europa. Soldats espanyols, italians, grecs, portuguesos, tornant en caixes de fusta amb la bandereta als seus països després d'enfrontar-se a soldats russos".

Ha assegurat que els qui defensen l'enviament de soldats "mai van, ni els seus fills tampoc", i ha apostat per una taula de negociació que asseguri un alto-el-foc i que, per molt llarga que sigui, impedeixi un bany de sang, en les seves paraules.

YOLANDA DÍAZ

Iglesias també ha criticat que la vice-presidenta del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, no s'hagi solidaritzat amb ell i amb la candidata de Podem a les europees i ex-ministra d'Igualtat, Irene Montero, pel judici que s'ha celebrat aquesta setmana contra un home que presumptament els va assetjar durant set mesos al seu domicili.

"Senyora vice-presidenta segona, nosaltres la vam fer ministra. Què li hauria costat posar una piulada de solidaritat. No, silenci", ha subratllat Iglesias, que ha sostingut que dir la veritat és el contrari de callar.

L'ex-vicepresident ha recordat que va ser a visitar als líders independentistes a la presó, i ha destacat que també s'ha solidaritzat amb Sánchez pel cas de la seva dona, "i també amb els membres de Sumar al Govern quan un ministre d'Exteriors israelià els diu antisemites", ha puntualitzat.

CONFLICTE A GAZA

Sobre el conflicte a Gaza, que Iglesias ha qualificat de genocidi, ha criticat que Sánchez hagi anunciat el reconeixement de Palestina "a 10 dies de les eleccions europees", i li ha retret que hagi parlat de les acampades dels estudiants en el Congrés.

"Els estudiants han respost amb molta claredat: Volem la ruptura de relacions. No ens utilitzin. No parli de les acampades en seu parlamentària, senyor president. Nosaltres no estem per rentar-li la cara a vostè", ha assegurat Iglesias.

Per la seva banda, Abellán ha apostat per transformar Europa, i ha defensat que "només s'han transformat les coses quan Podem ha estat al Govern, per molt que vinguin Governs de coalició", en al·lusió vetllada als representants de Sumar de l'Executiu central.