Fernández (PP) creu que "ara no es donen" les condicions per negociar amb Illa (PSC)

LLEIDA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha sostingut que "ara com ara, no es donen" les condicions per negociar amb el primer secretari del PSC i guanyador de les eleccions al Parlament, Salvador Illa.

"Només iniciaríem algun tipus de conversa amb el senyor Salvador Illa si trenqués tot el suport amb el separatisme a Catalunya i el conjunt d'Espanya", ha avisat en declaracions als periodistes abans d'intervenir en la junta directiva del partit a Lleida.

Fernández ha qualificat d'excel·lents els resultats que el partit va obtenir a Lleida en els comicis del 12 de maig i ha defensat que la formació "s'està estenent, està creixent, s'està implantant al territori" de la província.

El líder del PP ha sostingut que la seva candidata per la província, Montse Berenguer, serà una "magnífica diputada que defensarà com ningú els interessos de Lleida" i ha augurat que tindrà molta feina.

Ha cridat a la participació en les eleccions europees del 9 de juny, que ha descrit com a "especialment rellevants en clau catalana i lleidatana", i ha advocat per impulsar el projecte de tecnificació del reg al Canal d'Urgell amb finançament públic i privat.