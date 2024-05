Feijóo proclama el "no" del PP a l'amnistia i apel·la als "enganyats" i "cansats de tant numeret" de Sánchez

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha obert campanya aquest dijous a Barcelona proclamant el "no" del Partit Popular a "la desigualtat" i a "l'amnistia" i ha assenyalat que les eleccions europees són una "gran oportunitat" per enviar un missatge d'esperança a tots els espanyols". Dit això, ha apel·lat als que se senten "enganyats" pel Govern", als que creuen que Espanya "no es pot vendre per set vots" i als que estan "cansats de tant numeret" de Pedro Sánchez.

"El nostre vot és la resposta", ha exclamat davant de centenars de simpatitzants i militants del partit que han assistit a l'acte de enganxada de cartells a la Font Màgica de Montjuïc (Barcelona), amb el qual el PP ha donat el tret de sortida a la campanya europea.

Feijóo ha triat Catalunya per a aquest primer acte oficial de campanya per posar en valor el creixement del partit en les eleccions catalanes del 12 de maig, on va passar de 3 a 15 escons. Els 'populars' aspiren a ser primera força en els comicis del 9 de juny, desbancant així al PSOE, que va guanyar fa cinc anys, i apel·larà durant la campanya a la necessitat de concentrar el vot en el PP per apropar un "canvi de cicle" al Govern d'Espanya, segons fonts de la formació.

En el seu discurs, Feijóo ha tret pit d'haver "eixamplat" el partit a Catalunya després dels resultats en les eleccions i està confeccionant un "gran partit", el PP català, "que ho seguirà sent cada dia més". "Som el centre dreta reformista de Catalunya, Partit Popular de Catalunya", per afegir que quan es treballa "bé" i en "equip" s'obtenen resultats.

El líder del PP ha afirmat que el PP diu "no" a "la desigualtat", "a la retallada de drets i llibertats" i "a l'amnistia que humilia als catalans" i que els "ha arraconat tots aquests anys".

"Diem no a la reinterpretació de la Constitució en benefici d'aquells que incompleixen la Constitució, no a repartir-se el que és de tots a esquena de tots, no al fet que decideixin uns pocs", ha proclamat, per afegir que "aquí a Catalunya ningú va a passar per sobre dels espanyols que volen un país de ciutadans lliures i iguals".

En aquest acte ha participat també la cap de cartell del PP al Parlamento Europeu, Dolors Montserrat, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i el portaveu del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.

"LA DIGNITAT D'ESPANYA NO ES VEN MAI"

Montserrat ha afirmat que el 9 de juny tenen "l'oportunitat de fer un pas de gegant, no només per defensar Espanya a Europa, sinó per aconseguir d'una vegada per sempre el canvi que necessita" el país i s'ha mostrat convençuda de que "el següent" és "el referèndum" perquè "l'independentisme és insaciable".

"La dignitat d'Espanya no es ven mai i amb la igualtat dels espanyols no es juga. Defensaré aquest país i la igualtat de tots davant de la llei a Europa. D'Espanya no se'n riu ningú. Ni Puigdemont ni Sánchez", ha emfatitzat la candidata del PP a les europees, per apel·lar també a unir el vot en el PP en aquests comicis.