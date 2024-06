9J.- ERC es manté com a tercera força a Catalunya encara que perd gairebé la meitat dels vots

Conserva els 3 eurodiputats i segueix com a quarta força en el conjunt d'Espanya



BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

ERC-Ara Repúbliques es manté com a tercera força a Catalunya en les eleccions europees d'aquest diumenge en obtenir el 14,82% dels vots i seguirà tenint 3 eurodiputats, encara que ha aconseguit 372.838 suports menys que el 2019, gairebé la meitat dels que va obtenir aleshores.

El 2019, la coalició liderada pels republicans va quedar tercera a Catalunya amb 727.039 vots (21,21%), per darrere de Junts (981.357 vots, un 28,63%) i PSC (756.231 vots, un 22,06%), i per davant de Cs (295.435, un 8,61%), Cec-Podem (288.393 vots, un 8,41%), PP (176.752 vots, un 5,15%) i Vox (68.286, un 1,99%).

En el conjunt d'Espanya, ERC-Ara Repúbliques va quedar quarta en aconseguir 1.252.139 suports (5,58%), i aquest diumenge s'ha mantingut a la quarta plaça amb 856.306 vots (4,91% i 0,67 punts percentuals menys).

ERC-Ara Repúbliques no ha guanyat en cap de les quatre províncies catalanes (el PSC ha vençut a Barcelona i Tarragona, mentre que Junts ho ha fet a Girona i Lleida) i tampoc ho ha fet a cap capital de província.

NO ENTRA TOMÀS MOLINA

En aquestes eleccions, ERC ha repetit la fórmula de coalició Ara Repúbliques amb EH Bildu i BNG, encara que en aquesta ocasió també havia sumat als balears Ara Més.

L'eurodiputada republicana Diana Riba ha repetit com a cap de llista de la coalició, i tornarà a l'Eurocambra acompanyada de Pernando Barrena (EH Bildu) i Ana Miranda (BNG).

No obstant això, el meteoròleg català, que anava quart en la llista, no ha aconseguit representació com a europarlamentari.