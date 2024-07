Els nous eurodiputats, citats aquest dilluns al Congrés per acatar la Constitució

Serà l'estrena d'Alvise i el retorn d'Irene Montero, i no s'espera la presència de Toni Comín



MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El 61 nous eurodiputats que van resultar escollits en les eleccions del passat 9 de juny hauran d'acudir aquest dilluns al Congrés per procedir a l'acte de promesa o jurament de la Constitució, un tràmit que la legislació espanyola considera necessari per poder rebre la credencial que permeti prendre possessió de l'escó en el Parlament Europeu.

És l'article 224.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) el que estableix que, en els cinc dies posteriors a la proclamació de resultats, els eurodiputats electes hauran de jurar o prometre la Constitució davant de la Junta Electoral Central, que té la seva seu en el Congrés.

La Junta Electoral Central (JEC) ja es va reunir dijous passat per resoldre serrells de les eleccions europees, ordenar la publicació dels resultats, proclamar als candidats i cursar la citació als parlamentaris electes per a l'acte d'acatamiento de la Constitució.

És la pròpia JEC qui comunica al Parlament Europeu la relació de diputats electes i, segons la seva doctrina, "la credencial s'expedeix una vegada que el candidat electe ha prestat jurament o promesa d'acatament a la Constitució", per a això, els candidats proclamats electes seran cridats un a un per l'ordre de proclamació.

SI NO APAREIXEN EN CINC DIES, ESCÓ VACANT

Conforme a la llei, passats aquests cinc dies, la JEC "declararà vacants els escons corresponents als Diputats del Parlamento Europeu que no haguessin acatat la Constitució i suspeses totes les prerrogatives que els poguessin correspondre per raó del seu càrrec, tot això fins que es produeixi l'acatament".

Aquest acatament de la Constitució ha de ser presencial, i l'eurodiputat electe de Junts, l'exconseller Toni Comín, té pendent una ordre de detenció a Espanya pel procés independentista de 2017 i és previsible que no acudeixi a la cita de la JEC, amb el que el seu escó quedarà vacant de moment.

Al marge del cas de Toni Comín, la cita d'aquest dilluns reunirà en el Congrés als eurodiputats electes, tant els que van revalidar el seu escó com tots els nous, i entre ells destaquen els tres de l'agrupació de Se Acabó la Fiesta (SALF) de Luis 'Alvise' Pérez Fernández, que s'estrenen en càrrecs de representació, o l'exministra Irene Montero, que va ser cap de llista de Podem el 9 de juny.

En canvi, no acudirà a la cita serà la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, que va ser cap de llista del PSOE en les europees i que ja ha renunciat a la seva acta com a eurodiputada ja que de no fer-ho hauria de sortir de l'Executiu atès que tots dos llocs són incompatibles segons les normes comunitàries. La seva destinació segueix sent una cartera en la futura Comissió Europea.