9J.- EH Bildu guanya les eleccions a Euskadi, el PSE és segon i PNB cau al tercer lloc

BILBAO, 9 juny (EUROPA PRESS) -

EH Bildu, integrat en la coalició Ara Repúbliques, ha guanyat les eleccions europees a Euskadi, seguit del PSE-EE, i el PNB, integrat en la coalició CEUS, ha caigut al tercer lloc.

La coalició liderada per Arnaldo Otegi ha obtingut 227.911 vots, el 26,4% del total (+4,23 punts respecte a 2019), seguit del PSE amb 225.084 sufragis, el 25,92% (+6,95 punts). El PNB perd 11,52 punts i suma 194.532 paperetes (22,40% dels vots).

El PP també ascendeix en vots, fins als 99.812, la qual cosa representa l'11,49% del total (+5 punts), situant-se com a quarta força. Li segueix Sumar, amb el 3,27% i 28.422 vots.

Podem amb un 3,19%, perd 7,8 punts i aconsegueix 27.704 vots, mentre que Vox amb un 2,68% (+1,46 punts) aconsegueix 23.271. L'agrupació d'electors Salf aconsegueix un 1,72% dels vots, sumant 14.973.

EH Bildu perd 19.026 vots respecte a les eleccions europees de 2019, mentre que el PSE-EE suma 12.203 sufragis més i el PNB es deixa 186.045 vots. El PP aconsegueix 27.530 paperetes més, Podem perd 96.411 i Vox aconsegueix 9.545 més.

Amb aquests resultats, EH Bildu reeditarà el seu escó a l'Eurocambra que serà ocupat de nou per Pernando Barrena, mentre que Idoia Mendia s'estrenarà com a eurodiputada socialista, el PNB manté el seu representant, Oihane Agirregoitia, i també continuarà com a europarlamentari el popular Javier Zarzalejos.