9J.- Díaz crida a votar a Sumar i donar-li "una rebolcada democràtica" a PP i Vox a les europees

Urtasun insta a Feijóo a condemnar la foto d'Abascal i Netanyahu



SABADELL (BARCELONA), 31 maig (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta segona, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha cridat a votar a Sumar a les eleccions europees del 9 de juny per donar-li "una rebolcada democràtica" a PP i Vox.

Així s'ha pronunciat aquest divendres en un acte de campanya dels Comuns Sumar a Sabadell (Barcelona), juntament amb el candidat dels Comuns a les europees i número 2 de Sumar a aquests comicis, Jaume Asens; el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun; la candidata de Sumar a les europees, Estrella Galán, i el portaveu dels Comuns, Joan Mena.

Díaz ha demanat votar a Sumar "per dir-li al senyor Feijóo: no hi ha segona volta, tornaran a perdre, seguiran a l'oposició", i ha assegurat que cada vot a Sumar és un minut menys de Feijóo a l'oposició.

La líder dels magenta ha destacat que votar a Sumar permet que "Feijóo no tingui l'oportunitat d'una segona volta, que el seu mandat caduqui el 9 de juny", i ha demanat que a Catalunya votin com en les últimes eleccions generals, quan els Comuns Sumar van ser la segona força més votada.

DISTRIBUIR LA RENDA

Ha explicat que aquest divendres al matí s'ha reunit amb els comitès d'empresa de CC.OO. i UGT de la banca catalana, i li han dit que estan negociant un nou conveni col·lectiu, després del que ha instat a la banca espanyola a "distribuir la renda i que no només han de pagar impostos, sinó que han de retribuir i garantir condicions justes als seus treballadors".

Díaz ha avisat que en aquestes europees està en disputa que torni el neoliberalisme: "Tornar al model en el qual vam veure a un vice-president econòmic del govern anar a agenollar-se a Brussel·les dient-los que havien fet una reforma laboral que anava a ser molt agressiva per a la gent treballadora", en al·lusió al Govern del PP de Mariano Rajoy.

La vice-presidenta segona ha assegurat que a Sumar no vol "una Europa humiliada" davant de les regles fiscals, i ha subratllat que el vot a la seva formació garanteix l'antiausteritat, textualment.

Ha sostingut que aquestes són "les úniques eleccions en què tots els vots expliquen" per igual, i ha reivindicat a Sumar com una força diversa que es va posar d'acord per un bé superior i no per mirar-se a ella mateixa, en les seves paraules.

Ha subratllat que si Sumar no estigués al Govern no s'hauria eliminat el Premi Nacional de Tauromàquia, ni s'hauria pujat un 54% el Salari Mínim Interprofessional (SMI), no s'haguessin establert impostos a la banca i a les grans fortunes, ni aprovat la reforma laboral.

REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

Ha destacat que aquesta legislatura serà la de la reducció de la jornada laboral sense baixar els salaris: "La legislatura en la qual modifiquem el control horari perquè cadascuna de les hores extres que esteu fent de manera irregular siguin absolutament penalitzades i impedides al nostre país".

Per la seva banda, Urtasun ha criticat que Feijóo "no hagi condemnat" la foto entre el líder de Vox, Santiago Abascal, i el president d'Israel, Benjamí Netanyahu, i li ha instat a fer-ho, ja que considera que aquesta foto és una vergonya.

Ha destacat que el reconeixement de Palestina ha estat possible perquè des de Sumar van lluitar "perquè estigués a l'acord de Govern" amb el PSOE, i ha reclamat que Espanya recolzi l'acord penal internacional perquè Netanyahu no quedi impune i rendeixi comptes davant d'un tribunal, en les seves paraules.

El ministre també ha subratllat que l'amnistia "no és una concessió, és una reafirmació de l'Espanya democràtica" que assegura que estan construint des de Sumar, i ha afirmat que s'ha aconseguit gràcies a la presència dels magenta a l'Executiu central.